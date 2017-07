Engenheiros civis podem assinar projetos de arquitetura

O Parlamento decidiu nesta quarta-feira que engenheiros civis formados em quatro instituições portuguesas, e que iniciaram os seus cursos até 1987/88, podem elaborar projetos de arquitetura.

Três diplomas, um do PSD e dois do PAN, foram aprovados na generalidade e baixam agora à comissão parlamentar especializada.

No braço de ferro que vinha sendo mantido há semanas entre as ordens dos Arquitetos e dos Engenheiros, que se empenharam na defesa de pontos de vista contrários, os deputados optaram por valorizar mais os "direitos adquiridos" dos engenheiros, que assim podem assinar trabalhos de arquitetura.

A prerrogativa agora reconhecida, que havia cessado com alterações à legislação de 2015, aplica-se a licenciados em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico (IST) de Lisboa, pelas faculdades de Engenharia de Coimbra e do Porto, e pela Universidade do Minho. Os cursos estão listados num anexo de uma diretiva comunitária.

Segundo a Ordem dos Engenheiros, serão entre 150 e 200 os profissionais (os mais novos na casa dos 50 anos) que, tendo tirado aqueles cursos de engenharia, têm elaborado projetos de arquitetura ao longo da vida. Vivem e trabalham sobretudo no interior, fora dos centros urbanos, revela ainda a Ordem.

O resultado da votação era de difícil prognóstico, tais as divergências em alguns grupos parlamentares - e a incerteza manteve-se até ao fim. A favor dos projetos, só votaram os partidos proponentes (PSD e PAN) e o PEV.

As restantes bancadas decidiram abster-se, embora no lado socialista não tenha vigorado a disciplina de voto. Duas dezenas e meia de deputados, entre os quais Helena Roseta (arquiteta), pronunciaram-se contra, enquanto Joaquim Raposo votou a favor. Também no BE houve uma voz dissonante do seu partido: Jorge Falcato, que votou contra.

As propostas de PSD e PAN pretendem tornar mais precisa a legislação nacional, surgindo aliás na sequência de uma recomendação do Provedor de Justiça, que pedira uma "clarificação urgente" da questão.

Dois pesos e duas medidas

A explicação da realidade atual (ainda antes dos diplomas agora aprovados) é tudo menos simples. Basta dizer que há câmaras municipais a recusar projetos de arquitetura assinados por engenheiros, enquanto outras os aceitam.

As primeiras enfrentam processos abertos pela Ordem dos Engenheiros, inconformada com a decisão; nas segundas, as ações são interpostas pela Ordem dos Arquitetos, que discorda do veredicto dos municípios. É aquilo a que o Provedor de Justiça, José de Faria Costa, chama um “conflito interpretativo a respeito de normas”.

Tudo tem acontecido porque há a coexistência de uma lei nacional (mais restritiva em relação aos engenheiros) com uma diretiva comunitária (que lhes dá liberdade de trabalhar como arquitetos no resto da União Europeia).

Dito de outra forma: um engenheiro civil português (daqueles quatro estabelecimentos e formado no período referido) pode assinar projetos de arquitetura nos restantes países comunitários. O mesmo acontece com engenheiros civis estrangeiros em Portugal. O que o engenheiro civil português não pode é assinar projetos de arquitetura em Portugal.

O paradoxo não é exclusivo dos engenheiros; também acontece com arquitetos. Têm mais direitos (para o exercício de algumas atividades que não as próprias da sua profissão) fora do seu país do que dentro dele.

Duas classes profissionais em confronto

Nos dias que antecederam a votação pelo Parlamento intensificaram-se movimentações em ambos os lados da barricada (arquitetos e engenheiros), com “pressões dos dois lóbis” para inluenciar o legislador, como descrevia há dias ao Expresso uma fonte parlamentar.

Uma petição que teve como como primeiros signatários os arquitetos Siza Vieira e Souto de Moura veio exigir que “a Arquitetura seja apenas realizada pelos profissionais qualificados para o efeito, [os] indivíduos com o título de Arquiteto e como tal reconhecidos pela Ordem dos Arquitetos”.

A Ordem dos Engenheiros deu uma resposta, endossando à Ordem dos Arquitetos “iniciativas públicas que visam passar mensagens inexatas e populistas, a que acrescenta nomes sonantes”.