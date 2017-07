Controlo de comunicações só se aplica a “elementos” da Proteção Civil

A Proteção Civil não está a aplicar nenhuma ‘lei da rolha’ aos bombeiros que estão no terreno no combate aos incêndios, diz Patrícia Gaspar, adjunta nacional de Operações da Proteção Civil, em declarações ao Expresso.

Segundo a própria, a indicação de controlo de comunicações só se aplica aos “elementos da estrutura operacional” da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), não aos comandantes dos bombeiros e outros operacionais no terreno. Trata-se de “um procedimento interno da ANPC”, sublinha.

Questionada sobre o porquê da implementação de um regime de briefings diários agora e não no passado, como na tragédia de Pedrógão Grande, a adjunta nacional da Proteção Civil justificou-se com a “simultaneidade de ocorrências” nos últimos dias e as dificuldades de coordenação de informação, por parte da Proteção civil. Só na terça-feira, lembra, foram reportados 80 focos de incêndio em Portugal.

“Não temos qualquer interesse em esconder informação”, diz Patrícia Gaspar. Há uma equipa “em permanência” em Carnaxide a prestar esclarecimentos, enquanto as equipas e comandantes distritais da Proteção Civil (CDOS) podem dedicar-se, em exclusivo, no combate aos fogos, explicou.