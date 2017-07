A solidariedade foi de camião e com 300 pintainhos

O manto negro e castanho ainda cobre a paisagem e há um silêncio cortante na floresta morta. Flores colocadas na berma da estrada, carcaças de automóveis por toda a parte, cães e gatos queimados a vaguear pelas ruas, casas de xisto em ruínas. Passado um mês, há pessoas aos bocados por dentro, resistindo, com quase nada, com um olhar esvaziado de tudo. Um camião e duas carrinhas avançam. Num lugar ou outro começam a despontar as primeiras ervas.

Um grupo de 13 voluntários do Porto, com idades entre os 17 e os 47 anos, vai levar porta a porta centenas de quilos de carne, peixe e fruta; paletes de enlatados e iogurtes; batatas, verduras, 400 pães, 2880 litros de leite e 300 garrafas de 1,5 litros de água. A tudo isto juntam-se medicamentos, produtos de higiene e de limpeza, 50 quilos de ração para animais, sacos repletos de brinquedos, um frigorífico e 300 pintainhos acabados de nascer para dar mais um sopro de vida a toda uma população. Transportam ainda abraços, conversas e tempo para ouvir.

Recolheram donativos de cidadãos anónimos na Rua da Alegria, na cidade do Porto. Pediram ajuda para aqueles a quem só sobra tristeza. Contactaram empresas, apelaram ao coração dos comerciantes do Bolhão, e foram muitos os que se juntaram à iniciativa “Renascer Pedrógão”, liderada por Cláudia Bravo, uma gestora hoteleira de 33 anos.

A causa multiplicou-se em várias frentes. As profissões destes homens e mulheres são as mais variadas, desde o jornalismo à microbiologia; de um massagista a uma diretora de marketing, passando pela gestão de recursos humanos e a enfermagem veterinária. No último sábado, a Cláudia, o Fernando, a Paula, a Marta, a Vera, o Joel, a Ana, o Vítor, as duas Lilianas, a Cristina, a Gäelle e o Hugo (o mais novo do grupo) escolheram dedicar o seu tempo a ajudar a construir um outro futuro, num território onde o tempo parece parado. Como numa fotografia. Podemos vê-la, ainda.

Tudo ardeu. Tudo foi demasiado rápido, como um raio. O vento trazia “bolas de fogo”, farrapos incandescentes; “uma coisa nunca vista”, “era de fugir”, lembram os que ficaram. Via-se até do espaço. Os que tentaram escapar, ficaram encurralados naquela que ficou conhecida como a “estrada da morte” (EN 236-1). O mal distribuiu-se pelas aldeias de Pedrógão Grande. Será um lugar-comum dizer que o inferno se abateu naquele lugar, mas ali nada houve de comum. 64 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. A abundância nunca pairou por aquelas terras, onde só sobram lágrimas silenciadas, que nem o sol abrasador pode secar.

Lucilia Monteiro

Rumo à terra onde o vento trazia bolas de fogo

O dia está a nascer e ao fundo da rua Pedro Homem de Melo, no Porto, surgem as carrinhas emprestadas e o camião conduzido por Joel. São 6h20 da manhã. Os voluntários chegam a conta-gotas. Um segundo camião, da Lactogal, estaciona. Transporta 2880 litros de leite e 450 unidades de iogurte. É hora de começar a trabalhar e ajudar a transferir tudo de um camião para o outro. Pouco depois chegam os pintainhos em caixas.

Cláudia coordena. A voz está ocupada a dar instruções, mas os braços sempre disponíveis para carregar mais um saco. Está tudo. Estão todos. “Agora só parámos em Pedrógão”, avisa.

Às 9h00 entram no IC8. A paisagem verde começa a desaparecer e, pelo horizonte, espalha-se um cemitério de árvores que morreram de pé onde já não pousam os pássaros.

A primeira paragem é em Altardo, na freguesia da Graça. As carrinhas e o camião ficam estacionados no meio da rua. Ali não há trânsito. “Temos de picar as casas todas”, diz a Cláudia, enquanto os voluntários se lançam pelas ruelas. Procuram gente. Helena Oliveira, 58 anos, e Hermenegildo, 62, vivem em Lisboa, mas têm casa em Pedrógão, onde estavam quando as chamas chegaram. “Aquilo era horrível. Havia fumo e bolas de fogo no ar”, conta Helena, ainda hoje incapaz de dormir. “Foi tudo tão rápido. Só disse para o meu marido: ‘morremos aqui’”. Mas lutaram. Salvaram a casa e o carro como puderam, com uma “mangueirita”.

Lucilia Monteiro

Helena Oliveira aponta para uma casa branca. “Ele precisa mais. É um inglês que vive sozinho”. Chama-se David. Ficou sem nada, tem vergonha de pedir e, por isso, os voluntários nem esperam para lhe encher a casa com carne, peixe, latas de atum, massa, arroz, água, azeite, leite e até um frigorífico.

Dali passam para outras aldeias: Testeiras, Vale Neto, Carvalheira Grande, Balsa, Vila Facaia, Aldeia das Freiras, Várzeas e Sarzedas de São Pedro. “Não pifes agora”, pede Fernando Bravo, marido de Cláudia, quando os travões da carrinha começam a fazer um ruído metálico.

“Uma dor impossível de parar”

“É uma dor impossível de parar. Não tem explicação. Morreram tantos inocentes. Só quem viu”, começa por contar Aldina Nunes, de 64 anos, casada com António João, de 67. No dia do em que o incêndio deflagrou, o filho Nélson (32) retirou-os de casa e deixou-os ao cuidado de uma pessoa amiga. “Tens onde pôr os meus pais? Toma conta deles. Olha por eles”, pediu, antes de sair para ir buscar o irmão e a cunhada, António Damásio (41 anos) e Eliana Damásio (38). “Os meus filhos não vinham. Ninguém me dizia nada. Quis ir ao posto da GNR e não me deixaram. Disseram-me que eu podia ouvir aquilo que não queria”, recorda Aldina.

E o que Aldina não quereria, era escutar que os dois filhos e a nora estavam entre as vítimas mortais do incêndio. Tentaram fugir de automóvel, mas as chamas cercaram-nos. O carro foi encontrado perto do cemitério. “Já toda a gente sabia e não nos diziam nada”. Agora ficam com dois netos, um com 21 e a outra com 16. No olhar de António cabe um poço, onde o vazio transborda. Quando Cláudia lhe pergunta se promete voltar a cultivar a horta com as novas sementes, ele não promete nada. “Vamos lá ver…”

Por toda a parte há animais com queimaduras, problemas respiratórios, feridas abertas, cobertos de parasitas, vetados a um aparente esquecimento. Frequentemente, alguém pergunta: “Onde está a Ana?” É ela a enfermeira veterinária do grupo, incansável nos cuidados que presta a cada um dos cães e gatos com que se cruza, como a Pipoca, a Joia, ou o Max.

Quem também quer ser veterinária é a Catarina, uma das quatro crianças encontradas ao longo do dia. Tem 11 anos, cabelos ruivos e o rosto polvilhado de sardas. Está contente porque tem estado sol, a “escolinha” não ardeu e agora tem muitos brinquedos oferecidos pelo grupo de voluntários.

É um até já

A maioria das vítimas dos incêndios não pede ajuda, não quer dar trabalho. Se lhes perguntam, asseguram não precisar de nada, mas, depois de alguns minutos de desabafos, lá aceitam. Anastácio não tinha mais espaço no curral das galinhas, contudo, bem vistas as coisas, até já tem. “É mais cinco pitos para o senhor Anastácio”, exclama a Cláudia. Salsichas, leite, champôs, massas e pintainhos ficam na casa de Maria Alice, de 58 anos. Para o Joaquim Cláudio, de 32, há enchidos, iogurtes e até desodorizante, “para ficar a cheirar bem para as meninas”, diz-lhe Vítor.

O cansaço alastra-se pela pele que o sol queimou ao longo do dia. É hora de regressar, com o camião vazio e o coração cheio. Doem as costas, as pernas, os braços. Doem, mais do que tudo, as palavras que ouviram. Mas existe um sentimento de dever cumprido, entre a fadiga e a dor.

Quando finalmente chegam ao Porto, à 1h da manhã, carregados de histórias com rostos que nunca irão esquecer, há ainda espaço para alguns sorrisos, reservados para a despedida. “É um até já”, avisa Cláudia. “É provável que vos volte a chatear.”