Trabalhadores do Metro de Lisboa emitem pré-aviso de greve de dois dias

Os trabalhadores do Metro de Lisboa emitiram esta terça-feira um pré-aviso de greve de 24 horas, para os dias 1 e 3 de agosto. A decisão foi aprovada esta manhã pelos cinco sindicatos a que pertencem os trabalhadores da empresa.

“Em plenários anteriores, várias decisões apontavam para a ideia de avançarmos com uma greve como forma de luta. Hoje todos suscrevemos essa medida, que ainda pode ser alterada em função das negociações com o Metro de Lisboa”, disse ao Expresso Paulo Machado, dirigente sindical do STRUP – Sindicato Dos Trabalhadores De Transportes Rodoviários E Urbanos De Portugal.

Para esta tarde está agendada uma reunião entre os sindicatos e a administração do Metro de Lisboa. Também já está marcado um plenário dos trabalhadores no próximo dia 25 de julho.

“Um dos aspetos que está em cima da mesa é o cumprimento da promessa feita pelo ministro do Ambiente, na inauguração da estação da Reboleira, da reposição dos efetivos do Metropolitano”, acrescentou.

Entre as principais reivindicações estão a falta de efetivos nas áreas operacionais dos comboios e da manutenção, a desregulamentação dos horários pré-acordados e a garantia do serviço público.