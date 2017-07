Maternidade Alfredo da Costa encerra Urgências por falta de enfermeiros

A maior maternidade de Lisboa, e uma das mais diferenciadas no país, informou esta terça-feira o INEM que fechou o serviço de Urgências. O protesto de zelo dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa (MAC) deixou a assistência de emergência sob a alçada dos médicos, mas a insuficiência destes para darem resposta a todas as solicitações obrigou ao fecho da unidade, soube o Expresso junto de fonte ligada ao protesto dos enfermeiros.

Ao Expresso, a MAC afirma que “a normalidade na urgência deverá ser reposta em breve”, ainda durante esta terça-feira.

Desde a passada quinta-feira que os enfermeiros 'obstetras' da maternidade estão a recusar as funções especializadas que até aqui desempenhavam sem o respetivo reconhecimento salarial. A ação de descontentamento tem-se repetido desde o início do mês em dezenas de hospitais por todo o país. Os enfermeiros especialistas que aderiram aos protesto de zelo só garantem cuidados gerais. Ou seja, exames como o CTG, o toque vaginal, a verificação o bem-estar fetal ou o parto são intervenções que ficam, assim, apenas a cargo dos médicos.

"Desde o início de junho que alertamos para o risco e perigosidade de não ter enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia (EESMO) no SNS. As consequências multiplicam-se diariamente: partos não assistidos no domicílio, grávidas em trabalho de parto e de alto risco obstétrico fazem percursos de ambulância que chegam aos 60 quilómetros, grávidas com alta clínica que são aconselhadas por médicos a recorrerem a outras maternidades pelos seus próprios meios, grávidas que já ultrapassaram a data segura prevista para o parto e que recorrem várias vezes às suas maternidades sem que seja possível recebê-las para indução de trabalho de parto, taxas de cesarianas e partos por fórceps a aumentar, internamentos e blocos operatórios de obstetrícia encerrados, exames de diagnóstico pré-natal e consultas não realizadas… Mas tudo corre “dentro da normalidade”, segundo o Sr. Ministro da Saúde", alerta o movimento EESMO em comunicado.

Denúncia e greve

Perante a gravidade da situação e a falta de reação da tutela, os enfermeiros em protesto vão avançar com uma denúncia na Procuradora Geral da República, a entidade a quem o ministro da Saúde pediu um parecer urgente sobre a legalidade do protesto e que até agora não terá sido enviado a Adalberto Campos Fernandes. A par, "o movimento EESMO vai enviar novo ofício ao primeiro-ministro com pedido de intervenção urgente e denunciar esta situação às entidades nacionais, europeias e mundiais competentes".

A Ordem dos Enfermeiros apoia o protesto de zelo e revela que existem cerca de 2000 enfermeiros especialistas que são remunerados como profissionais de enfermagem comum. Além do protesto de zelo, os enfermeiros 'obstetras' vão avançar para a greve. A paralisação está agendada de 31 de julho a 4 de agosto.