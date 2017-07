Pelo segundo ano consecutivo há mais vagas no ensino superior público. São ao todo 50.838 – mais 150 do que em 2016 -, distribuídas por 1062 licenciaturas e mestrados integrados. Há cursos novos, como Acupuntura ou Estudos Chineses e Japoneses, e uma tentativa de promoção de duas áreas que o Ministério da Ciência e do Ensino Superior considera fundamentais para o desenvolvimento do país e em que há falta de diplomados: Física e Tecnologias da Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE).

Nestes últimos dois casos, o despacho ministerial que regula a fixação de vagas por parte das instituições de ensino superior já se anunciava que iam ser levantadas as restrições à abertura e aumento de vagas e cursos, normalmente condicionadas à procura pelos alunos, à taxa de desemprego e à oferta total de cada instituição.

Em relação aos cursos de Física, a possibilidade de abrir mais lugares estende-se a todas as instituições do país, uma vez que a Direção-Geral de Saúde identificou uma “elevada carência específica de profissionais especialistas em física médica e de peritos qualificados em protecção radiológica, o que provoca óbvias limitações atuais e futuras ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde”, explica o Ministério na nota que acompanha a divulgação das vagas. Quanto às formações na área das Tecnologias da Informação e Eletrónica, o ministro Manuel Heitor anunciou que a redução de limitações aplica-se a instituições localizadas no interior do país e com menor pressão demográfica.

Quanto a Medicina, um dos cursos mais disputados, a oferta mantém-se, com 1517 vagas no conjunto das nove universidades que os lecionam (incluindo os ciclos preparatórios dos Açores e da Madeira).

A subida das médias a Português e Matemática na 1ª fase dos exames nacionais deste ano e a Física e Química e a Biologia e Geologia em 2016 (estas provas são realizadas pelos alunos no 11º ano ao contrário das primeiras que são feitas no final do 12º) indiciam que as notas mínimas de entrada nestas formações, que são sempre muito altas, não vão baixar.

Direito é outra das áreas onde existe uma oferta considerável: as seis licenciaturas perfazem um total de 1274 lugares no 1º ano. Só na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa são 560. Eram 460 no ano passado, a que se juntavam mais 100 no regime noturno, mas a instituição decidiu concentrá-las no regime diurno.

A lista completa de cursos e vagas pode ser consultada no site da Direção-Geral do Ensino Superior. No portal Infocursos os candidatos encontram informação adicional sobre cada um, desde a taxa de desemprego, às notas de entrada ou percentagem de abandono.

As candidaturas decorrem exclusivamente online entre hoje e o dia 8 de Agosto e os resultados do concurso são divulgados a 11 de setembro.

Números

7661

A Universidade de Lisboa é a instituição com maior capacidade de oferta, abrindo 7661 vagas para o concurso nacional de acesso. Segue-se Porto (4185) e Coimbra (3189). O Instituto Politécnico do Porto (3010) é o maior dentro do ensino politécnico.

560

Vagas em Direito na Universidade de Lisboa. É o curso com mais lugares disponíveis. As cinco licenciaturas em Direito apresentam 1259 vagas no 1º ano

1517

É o número total de vagas em cursos de Medicina (incluindo os ciclos básicos nas universidades da Madeira e dos Açores)

7,2%

É a percentagem de recém-diplomados do ensino superior público que se encontram inscritos no IEFP como desempregados, em 2016. No ensino privado, a percentagem é de 5,4%