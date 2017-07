Defesa dos refugiados distinguida no Prémio Calouste Gulbenkian

A Hungarian Helsinki Committee, uma organização não-governamental que dá apoio legal a migrantes e refugiados, e Jane McAdam, professora e investigadora na área do Direito, foram os vencedores do prémio no valor de 100 mil euros

O Prémio Calouste Gulbenkian 2017 reconhece o “inestimável contributo na defesa dos direitos humanos, em particular dos refugiados”, da Hungarian Helsinki Committee, uma organização não governamental que dá apoio legal a migrantes e refugiados na Hungria, e de Jane McAdam, uma influente professora e investigadora australiana na área do Direito. Os dois vencedores vão repartir o prémio no valor de 100 mil euros. A nível nacional, a Sociedade Portuguesa de Matemática foi distinguida na categoria de Conhecimento, a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID) na de Sustentabilidade, enquanto a Sociedade Artística Musical dos Pousos venceu na categoria de Coesão. “As três categorias destes Prémios, no valor de 50 mil euros cada, correspondem às áreas prioritárias em que a Fundação vai intervir nos próximos anos”, lê-se no comunicado. A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para esta quinta-feira, o Dia Calouste Gulbenkian, às 18h no Anfiteatro ao Ar Livre da fundação, em Lisboa. A atribuição das distinções será presidida por Marcelo Rebelo de Sousa. Segue-se um concerto, com entrada livre, da Orquestra Gulbenkian dirigida pelo maestro José Eduardo Gomes com obras de Ludwig van Beethoven e Jennifer Higdon. O júri do Prémio Calouste Gulbenkian, atribuído desde 2012, é liderado por Jorge Sampaio, a quem se juntam Emílio Rui Vilar, José Ramos Horta, Demetrios G. Papademetriou, Michel Sidibé, Jody Williams e Asma Jahangir.