Cerca de 80% do perímetro do fogo em Alijó está controlado

Bombeiros acreditam que ainda durante esta manhã seja possível controlar o incêndio em Alijó

O reforço de efetivos no terreno e a descida de temperaturas permitiram controlar durante a noite cerca de 80% do incêndio que lavra e Alijó desde domingo, informou esta terça-feira o presidente da Câmara, Carlos Magalhães.

"Felizmente a noite foi-nos favorável. A estratégia que foi disposta no terreno resultou com a previsão do abaixamento da temperatura. Houve algum aumento da humidade e as máquinas de rastos que foram colocadas e a técnica do contrafogo tudo isso resultou", explicou o autarca.

Num ponto da situação feito aos jornalistas às 9h, foi dito que, face à evolução do incêndio nas últimas horas, é expectável que durante a manhã se consiga controlar o incêndio.

Apesar disso, anotou o autarca, não deixa de haver preocupação face à previsível subida de temperatura nas próximas horas.

"Todo o incêndio causa sempre preocupação. Há um ligeiro vento que se está a levantar e a temperatura vai subir. Vamos entrar naqueles momentos críticos, lá para o meio dia, uma hora, em que tudo poderá acontecer", observou.

Neste momento encontram-se no terreno mais de 700 efetivos, dois meios helicópteros ligeiros e dois aviões.

O incêndio lavra numa zona de escarpas, de difícil acesso.

Na noite de segunda-feira, foi ativado o Plano de Emergência Municipal o que permitiu o reforço de meios.

O presidente informou ainda que as pessoas que tiveram de abandonar as suas casas já começaram a regressar porque estão asseguradas as condições de segurança.