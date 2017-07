Operação Fénix: juiz dá ordem para libertar todos os detidos

Eduardo Silva, gerente da SPDE, e outros 13 arguidos em prisão domiciliária deixam de estar a partir desta segunda-feira privados de liberdade e sob vigilância de pulseira eletrónica. Também Nelson Matos, o único detido em prisão preventiva, viu revogada a medida de coação no processo do julgamento de alegada prática de segurança ilegal ao FC Porto e em dezenas de casas de diversão noturna

Depois de Miguel Teixeira, juiz da Operação Fénix, ter alterado em abril as medidas de coação de prisão para permanência em habitação e vigilância de pulseira eletrónica a cinco dos 53 arguidos detidos preventivamente, o Tribunal Judicial de Guimarães emitiu, esta segunda-feira de tarde, um despacho a comunicar à Direção-Geral de Serviços Prisionais que “diligencie a remoção dos dispositivos de vigilância eletrónica e passe mandato de libertação do arguido Nelson Matos”, o único dos acusados do processo da máfia da noite ainda detido em estabelecimento prisional.

No despacho a que o Expresso teve acesso, a decisão de Juízo Criminal de Guimarães libertar todos os detidos, após ter sido ouvido o Ministério Público, deve-se à existência “de uma desproporção entre as medidas de coação privativas da liberdade e os pressupostos em que pode vir a fundamentar a sentença final do processo”.

Esta é a segunda vez desde o início do julgamento do caso Operação Fénix, em fevereiro, que o presidente do coletivo de juízes opta pelo desagravamento das medidas de segurança. Em abril, o tribunal já pedira a reavaliação urgente das medidas de coação de Edú, indiciado por 22 crimes, entre os quais o de associação criminosa e extorsão, e Jorge Sousa, nº 2 do gerente da empresa SPDE - Segurança Privada e Vigilância em Eventos, bem como de outros três acusados que ainda se encontravam em prisão preventiva.

Na altura, o único detido que não aceitou a troca por permanência na habitação e vigilância de pulseira eletrónica foi Nelson Matos, que alegou falta de apoio familiar. Nos mandatos de libertação emitidos esta segunda-feira de tarde, o funcionário da SPDE, também acusado de crimes de coação, extorsão e prática ilegal de segurança privada, ficou ressalvada a “possibilidade de a sua prisão interessar a outro processo”.

Artur Marques, advogado do principal arguido do processo Operação Fénix, defendeu desde a primeira hora que as medidas de coação eram exageradas face às provas, tendo voltado a sustentar, esta segunda-feira, ao Expresso que irá provar a inocência do seu cliente. “Após o meu representado ter sido acusado de um conjunto de factos gravíssimos, chegou-se ao fim do julgamento e a prova aponta em sentido contrário ao da pronúncia”, refere Artur Marques.

A leitura do acórdão do julgamento da Operação Fénix, na qual são arguidos Pinto da Costa e Antero Henrique, está marcada para 9 de novembro. No início de julho, o Ministério Público pediu a absolvição do presidente do FC Porto e do ex-administrador da SAD, suspeitos de terem recorrido a segurança pessoal privada de operacionais da SPDE, situação que sempre negaram.