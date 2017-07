Marcelo ligou à autora de carta sobre Pedrógão divulgada pelo Expresso. E vai voltar a telefonar

Já passava das 24h30 quando o telefone de Ana Catarina Costa tocou. Era o Presidente da República, que não podia partir para a viagem de Estado ao México sem fazer aquele telefonema. Cati, como é conhecida, não esconde o tom da conversa: "Ele foi um querido, preocupado se me estaria a incomodar àquela hora".

Marcelo Rebelo de Sousa foi claro na mensagem que deixou à irmã de Sara, 35 anos, morta na tragédia de Pedrógão Grande e que deixou um filho de sete anos à responsabilidade da irmã, Cati. "Pediu para eu lhe ligar para o número pessoal dele, caso a situação do pagamento do funeral não tivesse resolução imediata." Cati assume que ficou atrapalhada – "chamei-o uma série de vezes 'professor'" e, mais, sentiu-se revoltada: "Este telefonema nunca deveria ter partido inicialmente dele..."

O interesse do Presidente fez-se sentir na última na sexta-feira, cerca de meia hora após a carta ter sido divulgada pelo Expresso. Ana Catarina Costa foi contactada através de um telefonema da assessora do Presidente para os Assuntos Sociais e Comunidades. Na quarta-feira, quando regressar, Marcelo fará novo telefonema, querendo saber o que já terá acontecido entretanto.

Cidadãos anónimos, tocados pela situação de Ana Catarina e do sobrinho, também contactaram o Expresso com o intuito de ajudar. Ana Catarina Costa continua a andar para a frente, envolvida, agora, com a possibilidade de se criar uma associação das vítimas da tragédia. E esta segunda-feira volta a Pedrógão, um mês depois da tragédia.

A carta que escreveu pode ser lida AQUI.