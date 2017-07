Encontrado corpo de homem desaparecido em barragem de Alandroal

Bombeiros mergulhadores localizaram o cadáver esta manhã, tendo sido, pouco depois, retirado da água e transportado para o Gabinete Médico-Legal de Évora, onde será autopsiado

O corpo do homem de 37 anos, que estava desaparecido desde sábado, na albufeira do Lucefecit, no concelho de Alandroal, distrito de Évora, foi encontrado hoje de manhã, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que os bombeiros mergulhadores localizaram o cadáver às 10h16, tendo sido, pouco depois, retirado da água e transportado para o Gabinete Médico-Legal de Évora, onde será autopsiado.

A fonte da GNR precisou que o corpo estava a cerca de 13 metros de profundidade e a cerca de 10 metros da torre de vigia da barragem.

O homem desapareceu, no sábado ao final da tarde, depois de ter caído de uma mota de água na albufeira do Lucefecit.

Segundo a fonte da GNR, o homem, que já não apareceu depois de cair da mota de água, estaria acompanhado de outras pessoas que deram o alerta para o desaparecimento, cerca das 20h.

As operações de busca tinham sido retomadas esta manhã, mobilizando bombeiros de várias corporações dos distritos de Évora e Portalegre, Cruz Vermelha Portuguesa e a GNR, num total de 30 operacionais, apoiados por 14 veículos e duas embarcações.

Localizada numa ribeira com o mesmo nome, a albufeira da barragem de Lucefecit, perto de Terena, concelho de Alandroal, é, sobretudo, utilizada para regadio.