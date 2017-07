Comissário europeu sobre Pedrógão: “Não é um debate justo dizer que não tinham uma boa prontidão e prevenção”

"Tenho um profundo respeito pelos corajosos bombeiros portugueses", diz Christos Styalianides logo no início da entrevista ao Expresso. O Comissário com a pasta da ajuda humanitária e da gestão de crise recorda a deslocação a Lisboa, em fevereiro passado, para receber os 52 bombeiros portugueses que integraram a força especial da EU, enviada ao Chile para ajudar no combate aos incêndios.



"São verdadeiros heróis no terreno", defende, referindo-se também à atuação no caso de Pedrógrão Grande. "Demonstraram as suas capacidades a lidar com uma situação devastadora", diz, e deixa ainda elogios aos "muitos voluntários" que "arriscaram a vida" para ajudar a controlar a situação, "em particular na primeira fase do incêndio".



O Comissário cipriota lamenta ainda o elevado número de vítimas. 64 pessoas perderam a vida e mais de 150 ficaram feridas a 17 de junho, numa situação e condições sem precedentes. "Não há duvida de que estes fogos florestais - não apenas em Portugal, mas em toda a região do Mediterrâneo - são sem precedentes".



Questionado sobre o que falhou, o Comissário prefere não entrar no debate interno sobre os meios de comunicação e as causas. "O nosso papel enquanto Mecanismo de Proteção Civil da UE não é avaliar ninguém, mas encontrar meios para ajudar em situações de crise", diz, sustentando que "toda a avaliação" é da responsabilidade das autoridades portuguesas". Ao mesmo tempo acredita que estas "são muito conhecedoras" na área do combate aos incêndios.



"Não é um debate justo dizer que não tinham uma boa prontidão e prevenção", continua. A prevenção e atuação em situação de catástrofe continua a ser da competência de cada Estado-membro, mas Stylianides diz que, no conjunto, a UE ocupa um lugar cimeiro no que diz respeito a "prontidão e prevenção".



"Como sempre, há espaço para melhorar. Mas isso aplica-se a todos, a Portugal, à Alemanha, a Chipre, à Suécia ou Itália", admite e acrescenta: "sei que Portugal é um dos países mais eficientes, eficazes e disciplinados na prevenção e prontidão".



Já sobre a atuação do Mecanismo europeu de Proteção Civil, Christos Stylianides defende que funcionou e que "tudo foi feito para ajudar" Portugal desde o primeiro pedido de auxílio, na madrugada de 17 para 18 de junho. "A UE espondeu rapidamente, de forma substancial".



A União Europeia não tem meios próprios de combate a incêndios e catástrofes. O mecanismo assenta, por isso, na coordenação e agilização rápida - por vezes em menos de uma hora - de recursos postos à disposição pelos países participantes. A coordenação é feita através do centro de emergência situado em Bruxelas.

No caso de Pedrógão, a UE diz que todos os pedidos de Portugal tiveram resposta positiva. França, Espanha e Itália enviaram sete aeronaves de combate a incêndios. Grécia e Chipre também se disponibilizaram para enviar bombeiros, tal como Espanha. E foi do país vizinho que seguiram 135 homens.



"Este mecanismo é a manifestação tangível da solidariedade europeia no terreno", diz Stylianides, adiantando que desde o início houve coordenação com as autoridades portuguesas. Para Pedrógão, o centro de emergência da UE enviou também um oficial de ligação, para ajudar na coordenação de novos pedidos de ajuda.



"Claro que nos nossos contactos e encontros com as autoridades, podemos fazer uma análise destes desastres para melhorar as nossas capacidades de lidar com estas situações", diz, referindo-se à coordenação através do centro de emergência. No entanto, diz que ainda não chegou a hora. "Ainda é muito cedo para ter estas reuniões com as autoridades portuguesas", conclui.

Texto publicado na edição do Expresso Diário de 07/07/2017