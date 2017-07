Programa de reutilização de manuais escolares precisa de mais livros para satisfazer necessidades

A procura de manuais escolares usados é 10 vezes superior à oferta

Setenta mil famílias podem este ano poupar um total de três de milhões de euros em manuais escolares usados, com a plataforma Book in Loop, mas é indispensável haver mais entregas de livros utilizados para satisfazer todas as exigências.

De acordo com os responsáveis da empresa criada em Coimbra no Instituto Pedro Nunes, a procura é 10 vezes superior à oferta.

No ano passado, a empresa teve 19 mil famílias registadas na plataforma e movimentou 30 mil livros, proporcionando 300 mil euros de poupança.