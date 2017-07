Incêndio obriga a retirar crianças e idosos em aldeia de Alijó. “Neste momento, todos os meios são necessários”

Bombeiros de Alijó dizem que “está muito difícil combater o fogo”

O incêndio na localidade de Vila Chã, no concelho de Alijó, distrito de Vila Real, obrigou à retirada de crianças e alguns idosos da aldeia de Chã, constatou a Lusa no local. A aldeia de Chã, sede de freguesia, está coberta pelo fumo e pelas chamas do fogo que cerca a zona.

O presidente da Câmara de Alijó, Carlos Magalhães, confirmou entretanto que foram retiradas seis adultos e cinco crianças devido ao incêndio. As crianças foram transportadas para o pavilhão Municipal de Alijó.

As pessoas que foram retiradas são idosos ou pessoas com deficiência, não tendo sido evacuada nenhuma localidade "por inteiro", por o incêndio não apresentar ainda perigo para tal, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Alijó, José Carlos Rebelo.

Segundo o comandante, há algumas localidades que "estão na linha de fogo" e que poderão ficar ameaçadas pelas chamas, como é o caso de Carvalho e Casas da Terra. No entanto, José Carlos Rebelo realçou que as chamas "ainda estão longe, a alguns quilómetros" de distância dessas localidades.

Até ao momento, as chamas já destruíram "alguns anexos e armazéns", bem como casas devolutas, não havendo registo de casas de primeira habitação afetadas, afirmou. De acordo com o comandante dos Bombeiros de Alijó, "está muito difícil combater o fogo", registando-se ventos de "70 a 80 quilómetros por hora". "Neste momento, todos os meios são necessários", vincou.

Ao início da tarde, o fogo tinha sido dado como dominado, mas sofreu, entretanto, uma reativação. Às 19h25, segundo a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, encontravam-se no combate ao incêndio 300 operacionais, 87 viaturas e oito meios aéreos.

O alerta para as chamas foi dado às 01h55 deste domingo e o fogo chegou a avançar em três frentes. Um bombeiro no local disse à agência Lusa que houve algumas viaturas que já arderam.

Antes, o presidente da Câmara Municipal de Alijó, Carlos Magalhães, havia dito à Lusa que o fogo estava a aproximar-se de uma adega onde estão guardadas "muitas aguardentes", sendo a prioridade dos bombeiros a proteção deste espaço.

Este domingo de tarde, um helicóptero acionado para o combate ao incêndio sofreu um acidente, mas o piloto saiu apenas com escoriações ligeiras, apesar de ter sido levado para o hospital de Vila Real por precaução, afirmou a Autoridade Nacional de Proteção Civil em comunicado.

O aparelho Ecureueil AS350B3 estava a despistar uma anomalia no funcionamento do balde com que recolhe a água para combater os incêndios quando teve um problema. O piloto desligou os circuitos elétricos e a alimentação de combustível e ainda conseguiu sair do aparelho pelo próprio pé. A GNR isolou a área do acidente e está a recolher indícios para enviar ao Gabinete de Prevenção e Investigação com Aeronaves e Acidentes Ferroviários.