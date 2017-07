Incêndio em mato e pinhal agrava-se em Alijó

Não há habitações em risco. Mas, foram requisitados meios aéreos.

O fogo, em mato e pinhal, que deflagrou às duas da madrugada de domingo agravou-se e passou de duas para três frentes ativas. O avanço das chamas levou os bombeiros a requisitaram a intervenção de meios aéreos para esta manhã.

Não há habitações em risco. Uma centena de operacionais, contando com 27 veículos de apoio estão no terreno a combater o incêndio em Vila Chã, concelho de Alijó, de acordo com o Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

As chamas irromperam numa zona de “difíceis acessos” e “há vento no local”, o que “dificulta o trabalho” dos bombeiros, segundo o CDOS.