28 pessoas foram detidas por condução sob efeito do álcool, oito por condução sem habilitação legal e sete por tráfico de estupefacientes

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 50 pessoas na última noite, maioritariamente por condução sob efeito de álcool, tendo ainda apreendido centenas de doses de droga e registado 118 acidentes de viação, adiantou esta força de segurança em comunicado.

No balanço da atividade operacional entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de domingo, a GNR deteve 50 pessoas, entre as quais 28 por condução sob efeito do álcool, oito por condução sem habilitação legal e sete por tráfico de estupefacientes.

A GNR apreendeu ainda 295 doses de haxixe, 21,87 gramas de canábis e 11 gramas de liamba.

Os 118 acidentes rodoviários registados provocaram seis feridos graves e 35 feridos leves.

A GNR detetou ainda 748 infrações de trânsito, maioritariamente por excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool.