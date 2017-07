Entrada de rompante

Diz o povo que “as aparências iludem” e é o que acontece, pela positiva, com o Swift 3. Se olhássemos apenas para a qualidade de construção deste Acer, diríamos que este é um portátil de uma gama de preço acima. O design é elegante, a espessura é relativamente reduzida e o chassis de metal dá um toque luxuoso à máquina.

A qualidade de construção surpreendeu-nos para o preço pedido, pelo que é natural que alguns consumidores gostem do design mas ambicionem componentes mais potentes. A Acer pensou nessa possibilidade e está a disponibilizar um total de seis configurações diferentes (o processador é o principal aspeto que muda entre elas) do Swift 3 para o mercado português, sendo que os preços oscilam entre os €699 e os €1099.

A nível de testes de desempenho, os resultados do Swift 3 são modestos. Isto não quer dizer que sejam maus – aliás, para o preço do PC, são até simpáticos. Mas são reveladores de que não se devem esperar milagres, que é como quem diz, não está equipado para dar uma boa resposta em ambientes de jogos ou de edição de imagem, por exemplo. Dito isto, é mais do que suficiente para a maioria das necessidades da grande fatia dos utilizadores: navegar na Internet, consultar email e redes sociais, ver filmes e séries.

Em termos de componentes, a principal cedência é a nível de armazenamento. Há lugar para um SSD de 256 GB, mas não incorpora disco rígido (HDD). O espaço disponível é suficiente para o utilizador normal, contudo, quem costuma guardar muitos dados, deverá ter de recorrer a uma solução na nuvem ou a um disco externo. Para compensar, o Swift está bem dotado a nível de conectividade com portas USB Tipo C, HDMI e leitor de cartões SD, por exemplo.

A Acer tem-nos habituado a áudio acima da média nos seus portáteis, mas tal não acontece neste Swift 3. A qualidade do som é satisfatória, porém o alcance dinâmico é reduzido e nota-se distorção quando puxamos pelo volume.

Por fim, é impossível não destacar a autonomia. O resultado obtido nos nossos testes foi muito bom, pelo que, numa utilização quotidiana, a bateria deste PC deverá mesmo conseguir aguentar as 10 horas anunciadas pela marca.

Caracteristicas Acer Swift 3

Preço: €749

Conectividade: USB 3.1 Tipo C, USB 3.0, USB 2.0, HDMI, leitor cartão SD, Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth

Processador: Core i3-6006U de dois núcleos a 2 GHz

Memória RAM: 8 GB RAM DDR4

Armazenamento: SSD de 256 GB PCIe

Ecrã: IPS FHD de 14” (1920x1080)

Dimensões: 338x234x17,9 mm, 1,5 kg