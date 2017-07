Reforço do patrulhamento das estradas até domingo

A GNR volta a intensificar, a partir desta sexta-feira e até domingo, as ações de patrulhamento e fiscalização aos utentes das vias rodoviárias, nomeadamente no sul do país.

Nos três dias da Operação “Hermes - Viajar em Segurança”, as ações de patrulhamento serão direcionadas sobretudo para a zona sul, onde estão muitos dos locais de veraneio, e os militares estarão atentos à condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, ao excesso de velocidade, à utilização indevida do telemóvel ou a manobras perigosas.

Na primeira fase da operação, que decorreu no início do mês, a GNR registou 623 acidentes de viação, mais 93 do que no ano passado, mas com menos mortos e menos feridos graves.

Os militares detiveram também 110 pessoas por conduzirem com uma taxa de álcool superior ao permitido, e mais 21 por falta de carta de condução, tendo ainda sido detetadas 3.266 infrações, a maior parte (1.500) por excesso de velocidade, mas também por uso de telemóvel (101), por condução com excesso de álcool e por falta de cinto de segurança.