Noiva recebe o melhor presente de casamento: o coração do filho

Jacob não conhecia os noivos. Mas percorreu mais de 4.800 km, da Califórnia ao Alasca, para ser padrinho de casamento de Becky e Kelly Turney. Consigo levava o coração do filho de Becky, que morrera de forma inesperada em 2015

Até ao dia do casamento de Becky e Kelly Turney, Jacob Kilby nunca tinha estado com o casal. Mas isso não o impediu de percorrer mais de 4.800 km, da Califórnia ao Alasca, nos Estados Unidos, para ser testemunha daquele matrimónio.

Consigo, aquele padrinho levava um presente especial: o coração de Triston, filho de Becky, que morrera inesperadamente em 2015, aos 19 anos. A sua morte gerou mais vida, dando a ao jovem de 21 anos, que nascera com o síndrome do coração esquerdo hipoplásico, a oportunidade de receber um transplante, a 21 de outubro do mesmo ano.

Sem conhecer Jacob pessoalmente, Becky tinha apenas trocado com ele alguns emails na sequência do transplante de coração. Mas na passada sexta-feira, dia do seu casamento, tudo mudou. Jacob apareceu e levou com ele um presente especial: o coração de Triston. Sem palavras e de estetoscópio nas mãos, a mãe pôde assim ouvir o bater do coração do filho.

“Rendida ao melhor presente... a surpresa mais maravilhosa de sempre”, disse Becky no Facebook. “Obrigado por trazeres o coração do Triston. Obrigado por teres estado aqui.”

Também Jacob se rendeu àquele dia, contando que a experiência foi “irrealista, reconfortante e incrivelmente emocional”.

A surpresa começou a ser preparada quatro ou cinco meses antes pelo noivo, Kelly. “Ele é um jovem fantástico”, disse, referindo-se a Jacob. “Encorajamos todos a tornarem-se dadores de órgãos. Salva vidas e muda a nossa para sempre.” Becky bem o pode dizer.