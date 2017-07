Américo Amorim. Funeral é sábado de manhã

O corpo do empresário Américo Amorim, falecido esta quinta-feira, vai ficar em câmara ardente na capela do mosteiro de Grijó entre as 13 horas e as 22 horas de sexta-feira, dia 14. O funeral terá lugar no sábado, após a missa de corpo presente que se celebra às 10h30.O corpo seguirá para o jazigo de família, em Mozelos.

Apesar do empresário se encontrar há semanas debilitado, a sua morte foi um choque inesperado para a família mais próxima. Duas das filhas do empresário encontravam-se fora do país.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vinca a capacidade "empreendedora e muitas vezes, visionária" que marcou o seu percurso empresarial.

Um patriota

Ilídio Pinho, um empresário que travou lutas ao lado de Amorim recorda ao Expresso "o homem de família, dentro dos princípios cristãos".

"Um grande empresário, de que Portugal se pode orgulhar. Um homem, cuja memória o vai transcender pelo sentido de permanente utilidade que impôs à sua vida. Um Patriota", diz Ilídio Pinho.