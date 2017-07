Rede informática restabelecida em centros de saúde de Pedrógão horas após notícia do Expresso

Os cerca de 1500 utentes dos centros de saúde das aldeias de Vila Facaia e da Graça, no concelho de Pedrógão Grande, já podem ter acesso imediato à renovação de baixas e às prescrições médicas. Quase um mês depois do incêndio trágico, ainda estavam sem internet. A rede foi reposta via satélite, horas após o problema ter sido noticiado pelo Expresso Diário

A Rede Informática da Saúde foi restabelecida nesta quarta-feira, pelas 12h30, nas extensões das aldeias de Vila Facaia e da Graça, que atendem a cerca de 1500 pessoas, no concelho de Pedrógão Grande, menos de 20 horas após a situação ter sido revelada pela edição desta terça-feira do Expresso Diário. Para ultrapassar os problemas técnicos identificados foi necessário "recorrer à implementação da solução via satélite" e, "desta forma, os serviços já foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde e voltam a estar acessíveis a utentes e profissionais destes locais, permitindo o normal funcionamento", como explica um comunicado dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. O comunicado explica ainda que a situação demorou mais tempo a ser resolvida - quase um mês - devido a "três furtos de cabelagem nestas zonas", o que terá impossibilitado o trabalho do operador de telecomunicações da Rede Informática da Saúde.