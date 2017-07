Portugal e Espanha vão 'à farmácia' juntos

Na segunda-feira, os ministros da Saúde de Portugal e Espanha vão assinar na capital espanhola, Madrid, uma declaração de intenções para iniciarem juntos a negociação centralizada de medicamentos. A par da compra de fármacos, o documento vai incluir o financiamento, a fixação de preços de medicamentos e de outras tecnologias de saúde, a partilha de informações e a elaboração de documentos técnicos.

A autoridade nacional do medicamento explica que "esta declaração surge no seguimento de um trabalho intenso de colaboração entre os dois países, que tem sido desenvolvido no último ano, e que tem vindo a ser adotado recentemente por outros países europeus". O Infarmed salienta ainda que o objetivo é assegurar em simultâneo a sustentabilidade dos sistemas de saúde e o acesso aos tratamentos, incluindo aos mais inovadores.