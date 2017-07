O ano de todos os SUV

O segmento dos citadinos é dos mais importantes na Europa, logo a seguir aos familiares compactos. Em Portugal, é mesmo o que reune a maior percentagem de vendas. Por isso, não é de admirar a aposta da Seat num SUV mais compacto que o Ateca. Chama-se Arona e partilha a plataforma do Ibiza. A marca diz que o sucesso deste formato tem a ver com a combinação de um estilo compacto ideal para a cidade com as características SUV que o tornam apto para as aventuras de fim de semana.

Os números deixam perceber as diferenças. Face ao Ibiza, o Arona é 79 mm mais comprido, com um total de 4,138 m. Em altura, o Atona ganha 99 mm e a suspensão é 15 mm mais alta. Só o peso é que fica inalterado. Os 1000 kg do Arona fazem dele o SUV mais leve do segmento. Só vai ter versões 4x2, mas tem os atributos visuais que lhe dão ar de poder seguir por caminhos irregulares. O design do Arona é como uma combinação das linhas do Ibiza e do Ateca. No fundo, resume a identidade da marca nesta era de consolidação. Deu para perceber que a posição de condução é elevada e a bagageira também é maior que a do ibiza, com uma capacidade de 400 litros.

No que toca a motores, o Arona vai estar disponível com o motor 1.0 TSi, com 95 ou 115 cv. A alternativa mais potente é o 1.4 TSi com 150 cv. Nos diesel, o motor 1.6 TDi com 95 cv ou 115 cv ainda fará parte da oferta mas é assumida a aposta nas nas motorizações a gasolina. A caixa é de seis velocidades e, em opção, está disponível caixa automática DSG de sete velocidades.

Dois em um

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Parece ser obrigatório, os SUV do segmento C são quase sempre divididos em dois no que às cores diz respeito. O Arona não é excepção. O tejadilho e os pilares A e C podem ser pintados em cinzento, preto, laranja ou da cor da carroçaria. Quando combinados com as cores da carroçaria, há um total de 68 conjugações possíveis. A dificuldade é escolher.

Assumidamente jovem e irreverente, o Arona segue a tendência da marca espanhola de apostar em tecnologia e conectividade. Entre os equipamentos de segurança, destaque para Front Assist, Cruise Control Adaptativo, Stop & Go (combinado com ACC e caixa DSG), Hill Hold, detector de fadiga, sensores de chuva e luminosidade, aviso de transito na traseira, aviso de ângulo morto e Park Assist. Já em matéria de conectividade, o centro do sistema é o écran táctil de 8”. A colectividade Apple Car Play, Android Auto e Mirror link assegura a ligação dos smartphones ao automóvel e há ainda a opção de um sistema Audio Beats.

Os níveis de equipamento em Portugal vão ser quatro: Reference, Style, FR e Xcellence. O Arona chegar ao mercado antes do final do ano e ainda não há informação de preços. Um olhar pela concorrência deixa perceber que o preço de entrada vai estar abaixo dos 20 000 euros.

Inspirado nas Canárias

1 / 3 2 / 3 3 / 3

O Arona segue a tradição Seat de dar nomes de localidades espanholas à maioria dos modelos. Arona fica nas ilhas Canárias. É uma pequena localidade costeira em Tenerife. Os responsáveis da marca catalã dizem que Arona é uma vila compacta e com boa qualidade de vida e que transmite bem os valores do novo modelo.

A propósito de nomes, a Seat está à procura de nome para o futuro SUV de sete lugares, anunciado para o próximo Ano. A sugestão pode ser feita online, e são validos todos nomes de localidades espanholas ou outras referencias de toponímia do país.

Seat Arona

Motor

999 cc

115 cv

200 nm entre as 2 000 r.p.m. e as 3 500 r.p.m.

Transmissão

Dianteira

Manual de 6 velocidades (DSG 7v opcional)

Prestações

195 km/h

9,3s dos 0-100km/h

Consumos

7,8 l/100 km ciclo misto

108g CO2/km

Preço €19.783