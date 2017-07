Lech Walesa hospitalizado

Problemas de coração obrigaram o ex-presidente polaco Lech Walesa a ser internado. Segundo as explicações dadas no sábado pelo filho, Walesa, com 73 anos, sentia-se "extremamente fraco".

O herói da democracia da Polónia está hospitalizado no serviço de doenças cardíacas da Clínica Universitária de Gdansk. Até ao momento, não se conhece o prognóstico nem uma possível data de alta.

Na passada quinta-feira, o líder histórico assistiu a um discurso do presidente norte-americano, Donald Trump, em Varsóvia e foi muito criticado por apoiantes do governo pelo seu papel na política polaca. Walesa tem contestado as políticas atuais por considerar que ameaçam a democracia e ferem os laços da Polónia com as principais nações da União Europeia.