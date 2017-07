Segunda demissão no Exército. Comandante das Forças Terrestres abandona o cargo

General Faria Menezes considera que Rovisco Duarte, chefe do Estado-Maior do Exército, “quebrou laço sagrado de hierarquia militar”

O general Faria Menezes, atual comandante operacional das Forças Terrestres, vai apresentar, na próxima segunda-feira, a sua demissão ao chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), Rovisco Duarte.

Este tenente-general explicou ao Expresso que a sua decisão não tem a ver com o facto de ter sido preterido para o cargo de vice-chefe de Estado-Maior do Exército, mas com a forma como o general Rovisco Duarte geriu o caso do furto de armamento militar em Tancos.

Tal como o comandante do Pessoal do Exército, José Antunes Calçada, também Faria Menezes ficou indignado pela forma como o CEME demitiu na praça pública, e em horário nobre, os cinco coronéis responsáveis pelas rondas nos paióis de Tancos que foram assaltados.

Recorde-se que Rovisco Duarte anunciou, no sábado passado, dia 1de julho, que exonerava temporariamente os cinco coronéis para que estes não interferissem com a investigação.

Esta demissão de Faria Menezes segue-se à de José Antunes Calçada, que este sábado demitiu-se por “divergências inultrapassáveis” com o CEME.