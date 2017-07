Gestores de apoios às vítimas dos incêndios nomeados esta semana

Entrou este sábado em vigor o diploma que prevê a criação do fundo de apoio às populações e áreas afetadas pelos incêndios de Pedrógão. A par dos critérios para a atribuição das ajudas, o documento, publicado ontem, estabelece a criação de um conselho de gestão até à próxima quinta-feira, constituído por um representante do Instituto da Segurança Social e dois elementos designados pelas três Câmaras com áreas ardidas e pelas instituições particulares de solidariedade social e associações humanitárias.

Os donativos do fundo REVITA vão ter como destinatários prioritários as populações afetadas pelos incêndios, "nomeadamente em reconstrução ou reabilitação de habitações, apetrechamento das habitações (mobiliário, eletrodomésticos e utensílios domésticos)". São ainda apoiadas outras necessidades que não estejam cobertas por "medidas de política pública, em vigor ou de carater extraordinário, dirigidas às áreas e populações afetadas pelos incêndios".

Municípios podem 'chamar a si' as verbas

As verbas podem ser afetas aos municípios afetados pelos incêndios de junho passado, no caso Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrogão Grande, "quando estes assumam junto dos beneficiários finais as responsabilidade pela concretização dos fins e objetivos" do REVITA. O Governo prevê ainda a possibilidade de serem estabelecidos protocolos, através do Instituto da Segurança Social, com "entidades privadas não lucrativas" com experiência em revitalização das áreas que arderam.

Cabe agora à Inspeção-Geral de Finanças garantir o controlo da gestão do fundo e o cumprimento do próprio diploma que entrou este sábado em vigor.