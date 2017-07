Associação Juízes Portugueses anuncia greve para “os primeiros dias de outubro”

A direção nacional da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) anunciou este sábado que deverá avançar para uma greve, no início do outono, apesar de não adiantar uma data concreta.

Em comunicado enviado às redações, a associação refere que, “não havendo abertura do Governo”, a greve realizar-se-á “nos primeiros dias de outubro”. “Queremos a discussão por inteiro do nosso estatuto, interpelámos o senhor Primeiro Ministro e aguardamos dele uma resposta ao nosso repto, em tempo útil, que nos permita desbloquear essa revisão no seu todo”, lê-se na nota.

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses diz ainda esperar que “esta nova demonstração de boa fé e sentido de responsabilidade seja correspondida, ao mesmo nível, pelo Sr. primeiro-ministro e todo o Governo”.

Nos últimos dias de junho, e depois de uma reunião negocial que terminou sem acordo quanto ao regime remuneratório dos juízes devido “à intransigência total e absoluta do Governo” (nas palavras da presidente da ASJP, Manuela Paupério), a Associação deu a entender que poderia avançar com outras formas de luta, nomeadamente uma greve.