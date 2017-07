Oito mortos em debandada num estádio de futebol no Malawi

Entre as vítimas mortais, encontram-se sete crianças. Dezenas de pessoas ficaram feridas

Oito pessoas morreram no estádio de Lilongwe's Bingu, no Malawi. O incidente ocorreu antes de um jogo de futebol amigável, entre as equipas de Nyasa Big Bullets e Silver Strikers, quando milhares de pessoas corriam em direção aos seus lugares.

O jogo aconteceu apesar do desastre, embora o presidente Peter Mutharika não tenha comparecido, como anteriormente combinado. No entanto, deu as suas condolências e, em estado de choque, garantiu que o governo fará o que estiver ao seu alcance para ajudar as famílias das vítimas, adianta a “BBC News”.

Segundo o canal televisivo, os portões do estádio abriram três horas mais tarde do que o previsto. Algumas das pessoas que iam assistir ao jogo tentaram abrir caminho, forçando, dessa forma, a polícia a disparar gás lacrimogéneo.

Em declarações à Reuters, o inspetor geral da políci disse que o número de mortos poderá aumentar.