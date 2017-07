MAAT candidato a Edifício do Ano 2017

O MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, é um dos projetos arquitetónicos candidatos a Edifício do Ano, em 2017, constando na lista revelada esta sexta-feira pela CNN. O vencedor será anunciado em novembro, durante o Festival Mundial de Arquitetura.

Desenhado pelo escritório Amanda Levete Arquitetos e a Central Tejo, o museu inaugurado no final de junho de 2016 é destacado como um exemplo de integração entre a natureza e a paisagem envolvente.

A 10ª edição do Festival - que se mudou para Berlim no ano passado - promete um programa completo de eventos, incluindo seminários e várias palestras.

Entre os edifícios finalistas está também o Terminal Marítimo de Salerno, em Itália, um projeto do gabinete de Zaha Hadid, e o Garden of the Mind, jardim projetado pelos arquitetos da Landscapre, em Berlim.