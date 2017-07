Encontrado o corpo do diretor do Instituto Macrobiótico de Portugal

Francisco Varatojo estava desaparecido desde quinta-feira no mar do Cabo Espichel, em Sesimbra

O corpo do diretor do Instituto Macrobiótico de Portugal foi encontrado por mergulhadores nas águas de Sesimbra pouco antes das 20h desta sexta-feira, confirmou o Expresso. Estava desaparecido desde quinta-feira.

Francisco Varatojo saiu quinta-feira de manhã num barco próprio para ir mergulhar com um grupo de quatro amigos perto do Cabo Espichel, em Sesimbra. Assim que mergulharam, os cinco lançaram a boia de sinalização. Quando regressaram à superfície, os restantes mergulhadores terão dado pela falta do diretor do Instituto Macrobiótico.

Citada pela Lusa, uma fonte da escola de mergulho proprietária da embarcação utilizada pelos cinco amigos conta que o grupo tinha experiência de mergulho. "Infelizmente, posso confirmar que o mergulhador desaparecido é o senhor Francisco Varatojo, numa situação que lamentamos muito. Era um grupo que costumava mergulhar", afirmou Leandro Pereira, da escola de mergulho Megadive.

O mergulhador desapareceu na zona da Pedra de Arcanzil, entre o Cabo Espichel e o Porto da Baleeira. Assim que ocorreu o acidente, as autoridades foram logo contactadas e de imediato deslocaram vários meios para o local e iniciaram as buscas.