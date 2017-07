Militar português ferido em operação da missão da ONU na República Centro Africana

Militar que ficou ferido esta quinta-feira na região de Mobaye encontra-se livre de perigo

Um militar português foi ferido no braço esquerdo no decorrer de uma operação no âmbito da missão da ONU na República Centro Africana, e encontra-se livre de perigo, anunciou esta quinta-feira o Estado-Maior das Forças Armadas.

Segundo um comunicado do EMGFA, o militar foi ferido durante “um incidente no decorrer da sua atividade operacional, na região de Mobaye, hoje, cerca das 12h00”.

O militar, ao serviço da missão das Nações Unidas na República Centro Africana (MINUSCA), em causa encontra-se livre de perigo e a família do militar está já informada deste incidente, adiantou o Estado-Maior General das Forças Armadas.