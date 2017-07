MAI diz que SIRESP não teve “qualquer limitação fruto das cativações orçamentais”

Ministério de Constança Urbano de Sousa afirma que o Governo está a concretizar a maioria das medidas do Relatório da KPMG sobre o SIRESP

O Ministério da Administração Interna (MAI) garantiu que as cativações orçamentais não afetaram no ano passado o SIRESP (Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança em Portugal).

“As despesas associadas ao contrato SIRESP – habitualmente designadas “rendas” – foram integralmente pagas à operadora. No âmbito dos projetos associados à melhoria do funcionamento da rede SIRESP, da responsabilidade do Ministério da Administração Interna, importa referir que nenhum deles foi afetado por cativações”, refere o MAI em comunicado.

A tutela afirma ainda que o Governo está a concretizar agora a “esmagadora maioria das medidas” do relatório da KPMG, que o Executivo PSD/CDS não concretizou.

O esclarecimento do ministério de Constança Urbano de Sousa surge um dia depois de o líder do PSD ter acusado o Executivo de não ter levado adiante o reforço de comunicações previsto para o SIRESP pelo seu Governo. “Querem-me convencer que se pode cortar mil milhões de euros [cativações] sem tocar na saúde, educação, na defesa, na administração interna?”, questinou Passos Coelho, após a audição parlamentar do ministro das Finanças.

O Bloco de Esquerda anunciou por seu turno que vai pedir ao ministério de Centeno o valor das cativações com vista a perceber se elas colocam em causa os serviços públicos. “O ministro das Finanças várias vezes disse que cativações não afetam saúde nem educação, mas a verdade, e confiando obviamente na boa palavra do ministério, é que nós não sabemos como é que as cativações foram distribuídas, que serviços, que ministérios afetaram”, declarou Mariana Mortágua.

Também o deputado João Almeida (CDS) questionou Centeno sobre esta questão, sublinhando que “nunca houve um valor de cativações próximo de 1000 milhões de euros”.