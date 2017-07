Diretor do Instituto Macrobiótico de Portugal desaparecido no mar

Francisco Varajoto está desaparecido desde a manhã desta quinta-feira, depois de ter ido mergulhar com um grupo de amigos perto do Cabo Espichel, em Sesimbra

O diretor do Instituto Macrobiótico de Portugal, Francisco Varajoto, está desaparecido desde esta quinta-feira. A notícia foi avançada pela SIC, que adianta que Varajoto saiu esta manhã, num barco próprio, para ir mergulhar com um grupo de quatro amigos, perto do Cabo Espichel, em Sesimbra.

Assim que mergulharam, adianta o mesmo canal, os cinco lançaram a bóia de sinalização. Quando regressaram à superfície, os restantes mergulhadores terão dado pela falta do diretor do Instituto Macrobiótico.

As buscas estão a decorrer, neste momento, por via aérea e marítima.