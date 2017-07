Polícias espanhóis e franceses vão reforçar segurança em Lisboa

Um grupo de polícias espanhóis e franceses vão apoiar a PSP no reforço de segurança das zonas problemáticas da área metropolitana de Lisboa em altura de férias, informou o comando metropolitano.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP informou que as equipas policiais espanhola e francesa vão estar em Lisboa até segunda-feira, no âmbito das Comissarias Europeias e do Intercâmbio Internacional com o Corpo Nacional de Polícia (CNP) e com a Polícia Nacional Francesa (PNF).

Estes polícias "vêm apoiar o efetivo português na segurança que a PSP presta aos cidadãos estrangeiros, fomentando um acentuado reforço de policiamento nas zonas mais emblemáticas da área Metropolitana de Lisboa, nomeadamente Cascais e Oeiras, entre outras", indica o COMETLIS.

O CNP e a PNF vão acompanhar as equipas de apoio ao Turismo da PSP em locais de grande afluência de pessoas, como Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, zonas turísticas, zona balnear e o Festival NOS ALIVE (a decorrer no próximo fim de semana).

O COMETLIS lembra na nota que este intercâmbio acontece nos mesmos moldes que em abril trouxeram polícias espanhóis a Portugal para reforçar a segurança prestada aos cidadãos, numa altura de férias, e que levaram polícias portugueses a Espanha durante as viagens de finalistas dos alunos portugueses.

Esta é primeira vez que a PSP recebe em intercâmbio de polícias franceses e espanhóis em simultâneo.