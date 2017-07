Medicamentos para a azia podem aumentar risco de morte

Novo estudo revela que esse risco é maior, sobretudo para as pessoas que tomam regularmente os medicamentos pertencentes à classe dos inibidores da bomba de protões

São muito populares e amplamente prescritos, mas uma nova pesquisa sugere que os medicamentos para combater a azia e a acidez gástrica podem aumentar o risco de morte.

Em particular, os inibidores da bomba de protões aumentam esse risco, seja comparando com quem não toma nenhum medicamento do género, seja comparando com os casos de quem toma outros neutralizadores de ácido no estômago.

O estudo publicado online no “BMJ Open” baseou-se no exame das fichas clínicas de 3,5 milhões de norte-americanos de meia idade e no acompanhamento de 350 mil participantes durante cinco anos, comparando-se grupos que usavam os inibidores da bomba de protões ou outro tipo de supressores de ácido, os bloqueadores de H2. Os investigadores tomaram também em consideração fatores como o sexo, idade e condição clínica dos participantes.

Em números, os resultados evidenciaram um risco de morte 25% superior nos pacientes que tomavam os inibidores da bomba de protões, face aos que tomavam os bloqueadores de H2. Os investigadores verificaram ainda que “o risco aumenta quanto mais prolongado é o uso do medicamento”, explicou Ziyad Al.Aly, epidemiologista da Universidade de Washington e co-autor da pesquisa.

A percentagem de risco em relação aos que não tomavam nenhum supressor de ácido foi fixada em 23%.

Por outro lado, o risco parece ser particularmente maior no caso das pessoas que tomam medicamentos contra a azia sem deles necessitarem, o que justifica o alerta: nunca recorrer a esta medicação sem a certeza de que ela faz falta e parar logo que esta deixe de fazer falta.

Este não é o primeiro estudo a chamar a atenção para os riscos deste tipo de medicação. Pesquisas anteriores relacionaram-na com problemas renais, pneumonia, maior risco de fraturas da anca e de um tipo de infeção grave.