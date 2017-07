Medina Carreira “amou e honrou” Portugal, diz Eduardo Catroga

“Foi uma pessoa altamente cotada, sóbrio, um ótimo ministro das Finanças no contexto da sua época”, disse à Lusa Eduardo Catorga.

O ex-ministro das Finanças Eduardo Catroga disse esta segunda à agência Lusa que o fiscalista Medina Carreira, que também desempenhou funções governativas na mesma área, foi um homem que "amou e honrou" Portugal.

Eduardo Catroga afirmou que recebeu "com grande tristeza" a notícia da morte de Medina Carreira, aos 86 anos, num hospital de Lisboa onde estava internado há cerca de um mês.

Eduardo Catroga sublinhou que o antigo ministro das Finanças do I Governo Constitucional, Henrique Medina Carreira, se dedicou nos últimos 20 anos a fazer pedagogia sobre a situação económica do país, no sentido de encontrar "os bons caminhos da disciplina financeira" para a retoma do crescimento económico, "numa base sustentada".

Catroga considerou ainda que Medina Carreira defendia, desta forma, "a melhoria das condições de vida dos portugueses".