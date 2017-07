Fogo em Abrantes deixa 9 bombeiros feridos

Dos 9 bombeiros que deram entrada no Hospital de Abrantes, quatro tiveram de ser transferidos por inspirarem maiores cuidados

O fogo que deflagrou em Abrantes às 12h01 desta segunda-feira deixou, até ao momento, 9 bombeiros feridos. Destes, sete ligeiros e dois graves, adianta Cristina Horta Marques, Diretora Clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

Os 9 bombeiros feridos deram entrada no Hospital de Abrantes. Quatro foram transferidos: dois para a Unidade Hospitalar da Prelada, no Porto, e outros dois para o Hospital de São José, em Lisboa. Os que vieram para a capital encontravam-se em estado grave, com queimaduras de 2º grau.

Os restantes bombeiros encontram-se estáveis, garantiu à SIC-Notícias a médica Cristina Horta Marques.