Instaboias

Qual é a coisa qual é ela que serve para manter as crianças seguras na água e para dar likes às mães no Instagram? As boias. Um pedaço de borracha insuflável que há muito serve para a segurança e para o ócio. Mas quem disse que não se pode estar seguro ou descansado e na moda? Ninguém. Por isso, começaram a aparecer fatias de melancia, donuts, arco-íris para os quais se sopra até poderem ser pousados numa piscina.

A febre começou em 2015, quando as boias não podiam faltar nas produções de verão das revistas de moda. Mas as lojas não lhe acompanharam o compasso e, por isso, os que procuravam boias tinham que se contentar com os colchões insufláveis para apanhar banhos de sol no mar. Entretanto, foram saindo das revistas e das redes sociais para chegar ao mercado. Mas não às massas. Deitar-se num gelado com uma trinca, ter umas asas entre as costas e a água ou até uma piza era só para alguns. E na maioria dos casos custava o mesmo que uma noite num hotel.

Contudo, e como não há fome que não dê em fartura, este verão estão em todo o lado e há preços para todas as carteiras. Ser uma sereia dentro de água? Com €28,56 a Boohoo tem a cauda. Uma pechincha a comparar, por exemplo, com o Flamingo cor-de-rosa da Brazilian Bikini Shop (€73,50). Flamingos esses que chegaram literalmente ao Instagram. Há, agora, um emoticon de uma boia de um flamingo que se pode juntar às histórias da rede social. E, claro, escusado será dizer que tem sido um dos eleitos do verão. Se os flamingos cor-de-rosa ou dourados foram parar às redes sociais os emoticons saíram delas paras as piscinas. Bolinhas redondas e amarelas com expressões várias são também usados para se manter à tona da água. A Fab tem aquele sempre apaixonado com corações vermelhos em vez dos olhos, por €35,74.

Sara Sampaio, Bella Hadid e Chiara Ferregani são apenas alguns exemplos das muitas modelos e it girls que ajudaram a consolidar a moda dos insufláveis gigantes. Nas fotografias em destinos paradisíacos, ou simplesmente numa piscina com amigas, apareciam sempre com uma boia na mão. Para imitar o cenário de sonho basta ter um dos biquínis das lojas da estação e uma bebida que varia entre o sumo verde e o cocktail. A Urbanoutfitters até tem nuvens com arco-íris (€12,51), umas bases insufláveis para copos para ter sempre a bebida por perto na piscina.

Mas pelo valor de uma base de copos é possível ter uma panóplia de boias da moda. A Primark tem uma coleção quase interminável com insufláveis gigantes a partir de €11. Que talvez seja a melhor opção para os bolsos que querem ter o objeto do verão, e que não podem comprar um iate. Sim, um iate. Daqueles que flutuam, mas que se enchem. A Funboy tem um por €114,41, que até tem sítio para se guardar as bebidas.

São várias as hipóteses, mas normalmente as boias à venda cumprem dois objetivos. Por um lado, têm que caber no mundo das regras apertadas dos fenómenos Instagram. Por outro, têm que representar um objeto da moda. E é neste segundo requisito que se abre o mundo das possibilidades. É que os objetos da moda vão desde os lendários unicórnios (na Funboy por €88,49) até ao emoji do cocó com olhos (no site Thrice por €49,61).

Há muitos antagonismos neste mundo das boias de mar e de piscina. É que num minuto está-se a boiar em cima de um excremento com olhos, como no seguinte se faz de pérola numa concha de tom branco homónimo (na Urbanoutfitters por €76,87).

E isto é sem entrar no reino da alimentação, porque esse à semelhança da realidade é um mundo sem fim. Com espaço para todos. Há-as em forma de gelados de pau na Urbanoutfitters por €30,39, ou de cone na Brazilian Bikini Shop por €44. Há as que representam os superalimentos como o abacate (Urbanoutfitters, €28,64). Até à fruta da época. Há cerejas insufláveis a €61,64, na Funboy.

Depois existe todo um outro nível para os que levam o verão muito a sério. Esses têm colchões semiabertos, com uma rede a tapar os raios de sol da cara e dos ombros, a €109,95 na Piscinas Desmontáveis. Não interessa o preço, nem como se vive o verão. É, apenas, obrigatório ter um insuflável e a hashtag certa. Nem que para isso se tenha que a levar para dentro de água. Na Funboy há hashtags cinzentas a €61,67. Muito ‘instagramáveis’, claro.