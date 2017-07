IPMA não confirma raio no local onde começou o incêndio de Pedrógão

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) concluiu que a probabilidade de um raio ter atingido uma árvore na aldeia de Escalos Fundeiros, como defendia a Polícia Judiciária, é “baixa”. A conclusão está registada num relatório do instituto sobre as condições meteorológicas associadas ao incêndio de Pedrógão Grande, que deflagrou a 17 de junho e acabaria por tirar a vida a 64 pessoas, deixando mais de 250 feridas.

“A presente análise sugere uma probabilidade baixa, não nula, de ocorrência de descargas nuvem-solo na proximidade do local de início do incêndio de Pedrógão Grande”, lê-se no documento de 120 páginas pedido pelo primeiro-ministro, António Costa, e entregue na sexta-feira pelo IPMA.

Além do local, também a hora não bate certo com a tese da Polícia Judiciária. Embora o relatório tenha contabilizado nesse dia 225 descargas elétricas num raio de 50km (a maioria entre a Sertã e a Pampilhosa da Serra), as mais próximas do local de início do incêndio em Pedrógão ocorreram às 17h37, 18h53 e 20h54. Ou seja, a primeira descarga aconteceu pelo menos três horas depois da hora que a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) considerou ter estado na origem do incêndio (14h43).

Para o IPMA, o incêndio alastrou rapidamente devido à ocorrência de fenómenos atmosféricos adversos, como o calor e a secura extrema, instabilidade atmosférica com ocorrência de trovoadas, sem chuva, e com rejadas de vento entre 70 e 90 km/h. E foi amplificado com o fenómeno de downburst, provocado por uma corrente de ar de grande intensidade que se move de forma vertical em direção ao solo, espalhando-se posteriormente de forma radial em todas as direções, originando ventos fortes. Segundo os dados captados pelo radar de Cardigos, por volta das 19h06 gerou-se um downburst de grandes dimensões, que afetou “uma área envolvente a uma escala superior a quatro quilómetros”.

À RTP, o diretor de Meteorologia do IPMA, Pedro Viterbo, acrescentou ainda que o distrito de Leiria estava em alerta laranja desde 15 de junho (dois dias antes do incêndio) e que, apesar dos avisos repetidos do instituto à ANPC, nunca passou a alerta vermelho.