Fogo em Vendas Novas mobiliza mais de 130 operacionais e seis meios aéreos

Mais de 130 operacionais, apoiados por 36 veículos e seis meios aéreos combatem um incêndio florestal desde as 14:30 de hoje, na zona de Vendas Novas, distrito de Évora.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou à Lusa que o fogo deflagrou na Quinta dos Serrudos, junto à zona industrial de Vendas Novas, está a devastar uma área de mato e eucaliptos e estava cerca das 16:30 com "muitas projeções devido ao vento". Segundo a mesma fonte, um bombeiro da corporação de Montemor-o-Novo foi transportado para o hospital de Évora, com ferimentos ligeiros, devido a uma queda.

O combate às chamas, segundo a fonte do CDOS, envolve 133 operacionais de várias corporações de bombeiros dos distritos de Évora e Setúbal, apoiados por 36 veículos e seis meios aéreos.