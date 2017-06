Televisões: todas iguais, todas diferentes

66,7% das pessoas que estavam a ver televisão esta terça-feira ao serão viu o evento “Juntos Por Todos”, ou na TVI, ou na SIC ou na RTP1. As outras ou preferiram canais de subscrição (24) ou gravações da box ou ainda Netflix, DVD, consola, etc (6,8), o que é bastante menos que uma típica noite de dia de semana. Ou seja, o concerto atraiu público para as televisões generalistas.

Claramente a TVI foi o canal favorito. Em termos de “share” (percentagem das pessoas que está a ver um canal de aqueles que veem televisão) conseguiu mais de 30% (cerca de 1,2 milhões pessoas). A SIC teve 19,4% (cerca de 800 mil) e a RTP 16,7% (cerca de 700 mil). Estes números respeitam a pessoas que viram as mais de 3h30 de concerto completo. O reach (o alcance) desta emissão estendeu-se a 5,6 milhões, ou seja pessoas que viram pelo menos um minuto do evento. A título de comparação, a final do Euro, Portugal França, obteve 3,6 milhões de pessoas de audiência média, mas teve um reach inferior: 5,4 milhões.

“Juntos Por Todos” é o 11º programa mais visto do ano na TVI. O 18º na SIC e o 36º na RTP. No dia, foi o programa mais visto para TVI e SIC. Na RTP, o Telejornal ganhou, embora por muito pouca margem.

A vitória da TVI começa antes. A SIC atravessa um momento de fragilidade no acesso ao jornal (ie o programa que é emitido antes do Jornal da Noite), o que tem implicações a seguir. À hora do início dos respetivos telejornais das 20h, a TVI começou com o triplo da audiência da SIC. O embalo não justifica tudo, mas explica alguma coisa.

Em rigor, os três canais não emitiram o mesmo programa. Cada estação tinha os seus apresentadores a personalizar a emissão, os seus repórteres e a sua frisa de convidados. A TVI, por exemplo, tinha até um repórter em Pedrógão Grande. Faz diferença? Nunca se saberá em rigor, porque se teria de perguntar diretamente aos espectadores, mas provavelmente faz alguma.

É falso que tenha sido a primeira vez que os três canais partilham o mesmo “feed” (ou seja, o mesmo sinal de emissão). No mês passado, quando o Papa Francisco visitou Fátima, as três televisões deram a mesma emissão, embora entrecortada com “personalizações” diferentes. Também sucede em funerais (Eusébio, Mário Soares, etc).

Esta emissão tripartida foi um enorme risco para TVI e SIC. As suas novelas atraem 60% do auditório todos os serões e é nos intervalos dessas novelas que as duas estações ganham mais dinheiro dos anunciantes. E, depois, sabe-se como o público português não aprecia música em televisão, embora goste de ocasiões muito especiais. Era de presumir que ontem fosse uma dessas, mas não era 100% certo.

Quase 40% das pessoas entre 35 e os 44 anos não viram o especial, pelo menos num dos três canais. Idem para mais de 40% da população que vive em Lisboa. Serão menos solidários ou gostarão menos de música? Público do centro do país e mais velho foi aquele que mais preferiu o espectáculo. Registe-se que quase 70% dos jovens que têm entre 15 e 24 viu o concerto: este é um público costuma ver imenso Cabo, mas ontem foi solidário com as generalistas.

É impossível somar os números de transmissões na rádio ou em sites: não são medidos de modo análogo ao da televisão, que é, de longe, o meio mais profissional e que com mais detalhe conhece o comportamento do seu auditório.

Tecnicamente não foi um grande programa de televisão. A cenografia foi a possível e houve alguma atrapalhação natural nos três canais, porque trabalhavam no arame. Mas não podia ser: a boa televisão exige tempo, planeamento e muito dinheiro. “Juntos Por Todos” foi feito num tempo recorde por muita gente que nunca tinha trabalhado em conjunto. Sobretudo, não era importante que fosse um extraordinário programa e o público em casa, habitualmente implacável com falhas técnicas, percebeu o caráter inaudito e ficou a ver. Além da solidariedade, talvez esta seja a lição mais bonita de todas.