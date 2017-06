Ronaldo apresenta ao mundo Eva e Mateo

Ele tem dois (novos) amores e, recém-chegado a casa depois de se despedir da Seleção Nacional, resolveu mostrá-los ao mundo. Nas redes sociais, claro, “feliz” com ambos ao colo, numa imagem que 45 minutos após publicada, tinha sido já visualizada mais de um milhão de vezes e partilhada mais de 47 mil.

Nada que espante, tendo em conta que em causa está Ronaldo e os seus tão falados gémeos, embora a imagem possa espantar quem se lembre da reserva exigida pelo futebolista nos primeiros anos de vida do filho mais velho.

A notícia do nascimento de Eva e Mateo, nos Estados Unidos, fruto de uma “barriga de aluguer”, mereceu destaque em vários jornais e revistas, muitos dos quais especularam também sobre uma possível gravidez da atual namorada de Ronaldo, a espanhola Georgina Rodriguez.

Se um quarto filho vem a caminho, é coisa por confirmar. Alheio às muitas vozes que questionam a sua opção de ter filhos, sem que estes tenham verdadeiramente uma mãe, o jogador do Real Madrid não comenta. Mas fez questão de agradecer no Facebook ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol e ao selecionador nacional pela dispensa antecipada, para que finalmente pudesse conhecer os bebés: “Uma atitude que me sensibilizou e que não esquecerei”.