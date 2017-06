PGR confirma detenção do ex-diretor do BES da Madeira

Antigo diretor do BES da Madeira foi detido por suspeitas de branqueamento e corrupção

A Procuradoria-Geral da República confirmou esta quinta-feira a detenção do antigo diretor do BES da Madeira no âmbito do inquérito relacionado com o "Universo Espírito Santo", por suspeitas de branqueamento e corrupção, entre outros crimes.

Segundo a mesma fonte, após ser ouvido pelo juiz de instrução criminal, o arguido ficou em prisão domiciliária e está proibido de estabelecer contactos com os outros arguidos do processo.

O antigo quadro do BES está indiciado de corrupção de agentes públicos internacionais, branqueamento, e corrupção ativa e passiva no sector privado.

A detenção do ex-diretor do BES Madeira ocorre uma semana depois de o Ministério Público ter realizado buscas em residências, bancos e empresas em Lisboa e na Madeira.

Na altura a PGR indicou que, até à data, tinham sido constituídos 17 arguidos.