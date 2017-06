Expresso consolida posição de jornal mais vendido em Portugal

O Expresso mantém-se como o jornal mais vendido em Portugal, com uma média de 91 mil exemplares vendidos, segundo os dados revelados esta quinta-feira pela Associação Portuguesda de Controlo de Tiragens (APCT), referentes ao período de janeiro a abril de 2017.

O semanário do Grupo Impresa confirma assim a posição cimeira entre todos os jornais generalistas, diários e semanários, alcançada no início do ano.

Em segundo lugar surge o diário “Correio da Manhã”, cuja circulação total paga é de 88 mil exemplares, e em terceiro, entre os jornais, está o “Jornal de Notícias”, com quase 51 mil exemplares vendidos.

O destaque do Expresso vai também para o digital: é a publicação portuguesa líder na circulação digital paga, tendo conseguido aumentar o número de exemplares vendidos: mais de 23 mil, espelhando o sucesso da aposta da Impresa na sua estratégia de crescimento no digital.

Os dados da APCT voltam a confirmar a liderança da "Visão". A revista da Impresa é, desde o seu nascimento, a newsmagazine mais vendida em Portugal, tendo em 2017 uma circulação paga de mais de 60 mil exemplares, batendo os 41 mil da sua concorrente direta, a “Sábado”.

Se forem consideradas todas as publicações de informação geral, sejam jornais ou revistas, a "Visão" é a terceira mais vendida em Portugal, depois do Expresso e do “Correio da Manhã”. A "Visão" está ainda entre as publicações em Portugal com mais leitores através de assinaturas e vendas digitais. Além disso, é a publicação portuguesa com mais assinantes em papel: quase 30 mil.

No universo "Visão", a "Visão Júnior" regista mais de 12 mil exemplares vendidos, crescendo este ano. E a "Visão História" tem mais de 19 mil exemplares, sendo uma das publicações que mais cresce em 2017.

A "Exame" também lidera, sendo a publicação de economia e negócios mais vendida em Portugal, batendo qualquer jornal ou revista do segmento. A revista teve uma circulação de mais de 15 mil exemplares.

Já a circulação paga do "Courrier Internacional" foi de mais de 16 mil exemplares. E a "Blitz" tem mais de seis mil exemplares vendidos.

No segmento de tecnologias de informação, a mais vendida continua a ser a "Exame Informática", com mais de 18 mil exemplares de circulação média paga.

Quanto ao "Jornal de Letras, Artes e Ideias", possui uma circulação paga de quase sete mil exemplares, um crescimento na imprensa portuguesa.

A "Activa" alcança uma circulação paga de mais de 32 mil exemplares. A "Caras" regista uma circulação paga de mais de 39 mil exemplares. E a "Caras Decoração" possui uma circulação paga de mais de 16 mil exemplares, um crescimento em 2017.

A "TVMais" vende mais de 33 mil exemplares. Finalmente, a "Telenovelas" tem uma circulação paga de mais de 45 mil exemplares.