Zona atingida pelos incêndios só tem um psicólogo

Apagadas as chamas e enterrados os mortos, há que cuidar dos vivos e é esta assistência, no caso a falta dela, que está agora no centro das preocupações. O apoio psicológico é prioritário mas não está disponível.

“O que já me preocupava durante os incêndios era o que poderia acontecer depois da primeira fase das equipas no terreno. Na área afetada existe um psicólogo para dar assistência aos utentes de 14 centros de saúde”, alerta o bastonário da Ordem dos Psicólogos (OP), Francisco Miranda Rodrigues.

Os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Arganil, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousão, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela, Tábua e Vila Nova de Poiares fazem parte da área de influência do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte, no total 14 unidades e apenas um psicólogo. O problema é do conhecimento do Executivo e a solução está planeada, mas apenas no papel. “Desde o início do ano que o Governo se comprometeu a contratar mais 55 psicólogos, para todo o país, mas nunca aconteceu. Está na Secretaria do Orçamento porque a Saúde tem tido muita dificuldade em convencer as Finanças sobre a necessidade de ter psicólogos”, critica o bastonário.

A OP entregou à equipa da Saúde uma proposta para responder às populações afetadas e aguarda uma resposta. Sem querer revelar pormenores, Francisco Miranda Rodrigues explica que, “essencialmente, são precisos mais meios para colocar um número mínimo de psicólogos com treino nestas instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) bem como reforçar a psiquiatria”. Esta segunda-feira, peritos da Proteção Civil, da Emergência Médica e da OP, por exemplo, reuniram-se com a equipa ministerial para traçar os próximos passos do caminho.

“Já ouvi a Direção-Geral da Saúde dizer que o apoio psicológico está acautelado, mas continua a preocupar-me muito. É uma segunda fase de intervenção que terá de manter-se, para alguns durante bastante tempo, e isto só é possível dentro de uma estrutura permanente, portanto só dentro do SNS ou de outras estruturas de apoio. Espero, por isso, que haja uma conjugação de esforços”, afirma o bastonário. Tecnicamente, a intervenção tem de começar com uma avaliação de todas as pessoas que estiveram expostas à tragédia daqueles dias para avaliar quem precisa de ajuda, sem deixar ninguém esquecido.

A ausência de apoio ou a demora neste socorro terá consequências que poderão ser irreversíveis. Francisco Miranda Rodrigues fala em distúrbios que vão desde o abuso de álcool, depressão, dificuldade em retomar as rotinas, estado hiper-alerta, stresse pós-traumático ou outros ainda mais graves. “Ainda é possível atuar atempadamente e prevenir estas situações, mas normalmente não somos bons a fazê-lo”, salienta o bastonário. “Temo que a falta de recursos nos leve para a única solução disponível no SNS: medicar. E fazer isto é apenas lidar com os sintomas - e não ajudar as pessoas as restabelecer-se e a retomar as suas vidas.”

Voluntarismo contraproducente

Durante o período crítico, duas dezenas de psicólogos da OP, quase todos do distrito afetado, estiveram no terreno para a “estabilização” e “prevenção de psicopatologia, transmitindo alguma segurança e esperança nos meses seguintes e garantindo acesso a redes de suporte para garantir as suas atividades”, explica o bastonário. Os profissionais fazem parte de um grupo criado pela OP há três anos para intervenção em situação de catástrofe. São psicólogos treinados para chegarem ao cenário nas primeiras 72 horas. “Estão preparados para um modelo de intervenção que valida muito bem o que se faz e, muito importante, o que não se faz nestas situações. Os voluntarismos podem ser contraproducentes”, avisa.

A resposta coordenada é o que se espera agora das várias entidades de Saúde para manter o apoio a quem ficou às escuras depois de todos os holofotes serem desligados e as sirenes postas em silêncio. O presidente da Câmara de Pedrógão logo na segunda-feira após o trágico fim de semana pediu ao bastonário da OP que enviasse ajuda e esta segunda-feira, precisamente uma semana depois, o líder do PSD e antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho apontou o dedo ao Governo na mesma direção. Uma crítica igualmente partilhada pela Misericórdia, que denunciou a falta de apoio às famílias das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande.

A Direção-Geral da Saúde e a OP divulgaram entretanto o guia “Como lidar com um desastre natural”. O documento “destina-se a quem vivenciou um desastre natural e a todos aqueles que possam de alguma forma intervir ou relacionar-se com as pessoas afetadas”, pode ler-se logo nas primeiras páginas.

Organizado em “dois grandes eixos: o primeiro referente ao ciclo de vida (crianças e adolescentes, adultos e pessoas idosas) e o segundo à comunidade”, o guia apresenta “para cada um dos eixos as respostas usuais a este tipo de eventos e recomendações sobre o que pode ser feito para ajudar a enfrentar a situação vivida”. E há uma mensagem de esperança: “É importante saber que as comunidades tornam-se mais fortes depois de passar por situações adversas. Por muito difícil e devastadora que seja a situação, a maior parte da população consegue regressar às suas rotinas e normalizar a sua vida.”