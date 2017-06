Viaje com o Expresso em 360º no cockpit dum Aloette III

E se pudesse viajar no cockpit dum Alouette III, estaria preparado? Pois bem, mais do que a pergunta eis o desafio. O Expresso leva-o, como nunca ninguém o levou, ao interior do helicóptero da Força Aérea Portuguesa que mais história guarda em tantas horas de voo. Em mais de 50 anos de história, o Alouette III foi indispensável ao país em vários cantos do planeta.

O primeiro foi entregue em Angola nos primeiros anos da década de 60. Os soldados portugueses feridos, na guerra do Ultramar, ansiavam pelo som do motor de uma aeronave que significava o salvamento. Ainda hoje participa em missões de busca mas é mais decisivo por ser o instrumento crucial para a formação de jovens pilotos. O Governo autorizou a compra de cinco helicópteros ligeiros, no montante de 20,5 milhões de euros, para substituir a frota de Alouette III da Força Aérea Portuguesa, que opera há mais de 50 anos, e antes que entre na história convidamo-lo a fazer parte dela. Uma reportagem em 360 ao coração dum helicóptero de tantas provas dadas.

A Força Aérea Portuguesa celebra este ano o seu 65.º aniversário em várias localidades do distrito de Castelo Branco, com um festival aéreo, concertos, exposições e parada militar.

Os pontos altos vão ser a cerimónia militar a 1 de julho, no Campo da Feira, e um festival aéreo no dia seguinte no aeródromo municipal.

