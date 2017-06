Seis funcionários da Segurança Social e seis estrangeiros detidos por suspeita de corrupção

Funcionários da Segurança Social são suspeitos de manipularem o sistema informático para receberem contrapartidas de cidadãos estrangeiros

Seis funcionários do Núcleo de Gestão do Cliente do Instituto da Segurança Social e seis cidadãos estrangeiros, oriundos de países do Sudoeste asiático foram detidos esta terça-feira pela Polícia Judiciária. Em comunicado, este órgão de polícia criminal informa que os 12 detidos são suspeitos da prática de crimes de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, abuso de poder, falsidade informática e falsificação de documentos.

Mais informa a PJ que “no decurso da operação foram realizadas 48 buscas na área da Grande Lisboa, das quais 26 domiciliárias e 22 não domiciliárias. As buscas não domiciliárias foram realizadas a várias empresas e a instalações da Segurança Social, designadamente ao Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa, tendo sido apreendidos documentos e material relacionado com a atividade criminosa em investigação e ainda mais de 50.000 euros em dinheiro.”

Ainda de acordo com a Judiciária, os seis funcionários da Segurança Social manipulavam o sistema informático “por meio da criação e alteração de registos na base de dados, atribuindo números de identificação da segurança social fraudulentos a cidadãos estrangeiros mediante o recebimento de contrapartidas, em valores da ordem das centenas de milhares de euros”.