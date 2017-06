Relatório do SIRESP? “Não comento. E o meu não comento quer dizer muita coisa”

O presidente da Liga de Bombeiros, Jaime Marta Soares, já reagiu ao relatório do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), que garante que não houve falhas de comunicação durante o combate ao incêndio em Pedrógão Grande, que matou 64 pessoas e feriu mais de 200. “Não comento. E o meu não comento quer dizer muita coisa”, afirmou este responsável ao Expresso.

Há precisamente uma semana, numa entrevista ao jornal “i”, Jaime Marta Soares levantava a ponta do véu, garantindo que “durante algumas horas da tarde de sábado”, o SIRESP “faliu”. Uma falha que segundo este responsável – um dos primeiros a alertar para o alegado problema de comunicações – “teve implicações” no trabalho dos bombeiros no combate às chamas. “Mas, nessa altura, os bombeiros já estavam a combater o fogo”, adiantouMarta Soares.

À agência Lusa, o presidente da Liga de Bombeiros também referiu que o sistema parou várias vezes, mas referiu desconhecer durante quanto tempo, algo que “a fita do tempo” do incêndio vai esclarecer ao mostrar “o tempo das falhas”. Jaime Marta Soares acrescentou ainda que durante o combate às chamas existiram outras “alternativas de comunicações”.