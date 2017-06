“Fiz uma única foto, esta. Depois alguém me pediu para não fotografar mais”: 5 fotógrafos escolhem a sua foto

Os culpados

Por Nuno Botelho

Era meia noite e pouco quando me despedi do meu filho, que celebrava um ano, e da minha cara metade. Saí de casa com uma mala feita à pressa e pus-me a caminho de Figueiró dos Vinhos, para render uns colegas. O trabalho começava pelas 7h da manhã..

Eram 9h e pouco, em Escalos Fundeiros. “Oh meninos, ainda bem que os vejo não foi nenhuma trovoada que começou aquele fogo”, contava uma senhora já depois de fazermos uma reportagem em várias localidades sobre o retomar da vida habitual de alguns habitantes.

Localidades onde conheci gente que foi ajudar sem pedir nada em troca, pessoas preocupadas comigo. “Meta-se sempre atrás de mim e olhe para trás” (falava comigo um bombeiro de Ansião) onde chegámos a estar cercados pelo fogo na N2, entre Picha e Venda da Gaita. E, apesar do perigo e do cansaço, ainda tínhamos capacidade para fazer trocadilhos, aliviando a tensão!

Escalos Fundeiros, Figueira, Nodeirinho, Várzeas, Louriceira e tantas outras localidades onde o diabo bateu à porta, locais de heróis, onde tantos perderam tudo, onde antes o verde continha sorrisos e agora reina a cinza e a desolação.

Foram os 4 dias mais negros em que fotografei o vazio, onde escutei as histórias mais tristes, onde a lágrima estava sempre à espreita, onde se padeceu e sobreviveu, onde aviões fantasma caíram, exageros foram feitos em direto e se especulou sobre culpados. Mas deixem que vos diga uma coisa de quem por lá andou: não há um culpado - o culpado somos todos nós...

Fátima, Futebol, Fado. E Fogo

Por Luís Barra

Na aldeia do Capelo, vivia-se minuto a minuto. Perante a iminência de se ser atingido pelo fogo, faz-se tudo para nada se perder. O sobressalto e o nervosismo de Arnaldo iam variando com o vento. O frenesim era constante, tal como a sua generosidade. Não era a primeira vez - nem será, seguramente, a última - que via o fogo rondar.

Todos os anos, sem exceção, repete-se a situação, e o cheiro a cinza espalha-se por todo o país. Com a temperatura a subir, aparece de imediato, a lavrar, nas notícias, o vocabulário sazonal. Este ano, o número de vítimas mortais e de feridos veio dar outro significado ao problema, que tende a agravar-se anualmente.

Um jogo sem árbitro, um fado sem letra, uma missa sem fim, é assim o quarto efe, de fogo.

Gigantes e anão

Por Marcos Borga

Saio do IC 8 e entro na estrada nacional 236. No primeiro quilómetro encontro a primeira de muitas viaturas que arderam no incêndio de Pedrógão Grande. São 20h30 de domingo dia 18 de junho no momento em que registo esta fotografia.

O cenário é desolador. Há um intenso cheiro a terra e a madeira queimada. À minha direita, a algumas dezenas de metros, três técnicos da EDP reparam, num enorme silêncio, material destruído. Os registos sonoros são os das ambulâncias que passam no IC8. Tiro vários fotogramas, de diferentes ângulos, mas não sou capaz de me aproximar do carro ardido...

Fotografo as árvores negras, que se mostram gigantes perante a pequena viatura queimada.

Ausências pesadas

Lucília Monteiro

Faltou-lhes tudo: os amores, os vizinhos, as casas, os animais, os pomares e até os dissabores de uma rotina com gente contada a dedo. Faltou-lhes, repentinamente, num sobressalto, sem artifícios nem razões. Ficou o cemitério, cheio. As ausências pesadas a marcar o território dos corpos que nunca terão de escapar. E no olhar não cabe mais nada para além da dor forjada à pressa em cada canto da paisagem.

Seis

Rui Duarte Silva

Seis. Mais precisamente seis e treze da tarde - é a hora que está registada no ficheiro desta fotografia. Seis funerais de seis pessoas da aldeia de Sarzedas de São Pedro. Seis das mais de sessenta que morreram por volta das seis da tarde daquele sábado de terror. Seis.

Eu tinha chegado no domingo, depois de ter saído às seis da tarde do Porto e chegado a Avelar já ao anoitecer, de onde só consegui sair mais tarde para Figueiró dos Vinhos, porque as estradas estavam cortadas. Acordei na manhã seguinte, às seis. Fui a Pobrais, a Vila Facaia e a Nodeirinho. Fui à N236 - e tudo à volta estava da cor do alcatrão, escuro, tudo estava escuro, as estradas, as casas, as árvores, os carros, a paisagem. O ar estava escuro. Até o som estava escuro. E o céu já não era azul. Por ali já não se ouvia o fogo, mas conseguia-se imaginar como ele deve ter sido. Já não se ouvia porque ele já tinha passado por ali. Encontrei-o no dia seguinte, na Louriceira, já para os lados de Pedrógão Grande, onde continuava a escurecer tudo por onde passava. Bombeiros e população a combatê-lo, a dar o seu melhor, sendo que nestas alturas o melhor nunca é suficiente. Não foi suficiente. 64 pessoas morreram. Os primeiros funerais foram na quarta feira às seis da tarde. A escadaria da igreja de São Pedro estava cheia de rostos em lágrimas de familiares e amigos das seis vítimas que assistiram à chegada dos seis carros fúnebres com as seis urnas. Lá dentro, a população abraçou-se a ela mesma, tal como terá tentado fazer naquele trágico fim de tarde de sábado. Fiz uma única foto, esta. Depois alguém me tocou no ombro e, educadamente, pediu-me para não fotografar mais. Desliguei a máquina e saí silenciosamente. Às seis. Mais precisamente às seis e treze da tarde. Cá fora, para mim, o céu estava mais azul. Talvez para muitos dos que ali estavam abraçados o céu azul não estivesse assim tão azul. Irá demorar, mas um dia, talvez quando a tragédia estiver lá longe, aquelas pessoas voltem a ver o céu azul ao saírem daquela igreja. O tempo ajudará.