Que histórias esconde um nome?

Tento desviar o olhar e logo me envergonho do poder do meu pudor. Um gesto, um só movimento, e o tudo transforma-se em nada. Vivemos no dilema dessa crueldade. A dor, a incomensurável dor dos outros, incomoda-nos, perturba-nos, emociona-nos, mas será sempre a dor dos outros. Às vezes, em nós, já nem dor é, massacrados os sentidos pela estetização do sufoco, do indizível contido naqueles olhares perdidos. Sentem já não ser deste mundo e, no entanto, é o mundo todo a cada instante a cravar-lhes poderosas garras. Não importam as lágrimas. Não importa a aparência do que é. Maior que tudo é o não visto. É quanto fica amassado no mais recôndito de cada um daqueles homens. De cada uma daquelas mulheres. De cada uma daquelas crianças.

Tento afastar-me da caótica sucessão de imagens. Tento não ouvir os relatos carregados de repetitivos e monótonos adjetivos. Há em mim um sufoco constante nesta forma de me sentir cada vez mais perdido numa desejável lonjura. Há uma tremenda batalha pelo controlo das lágrimas. Produzo o voluntário apagão. Aquele longe transforma-se num infinito inacessível. Inatingível. Indesejável. É a consumação do egoísmo supremo. Já não importam as palavras. Já não importam as imagens. Já não interessam as negritudes do horizonte. Já não interessam as correrias desalmadas. Já nada conta neste buraco feito de fantasmas. Os nossos, acomodados no nosso próprio espanto. Os dos outros, que a todos espantam.

nuno botelho

Tento a serenidade, mas só me saem palavras doridas. Mesmo se o que possa ser a minha dor em nada importe quando uma tristeza sem fim nos silencia perante o bárbaro sofrimento escondido nas catacumbas de sucessos nunca imaginados. Podem escrever-se páginas e páginas repletas de insuportáveis metáforas. Podem ensaiar-se nunca vistas junções de palavras. Podemos voltar atrás. Começar tudo de novo. E nada estará alguma vez próximo do pavor posto à solta naquelas montanhas, naquelas estradas. Naquelas madrugadas.

Tento olhar os rostos e reconstruir histórias. Detenho-me nos nomes. Não os conheço e, no entanto, parecem-me tão próximos. Tão poderosamente agarrados a cada partícula do que somos. Nunca como agora tão imperativamente apetece encontrar resposta para a decisiva e perturbante questão colocada por Shakespeare através de Julieta: “What’s in a name?”. (“Romeu e Julieta, Ato II, cena II). O que está contido num nome? Que histórias carrega cada nome? O que significa um nome? Como vamos alinhar os nomes todos de todos aqueles e aquelas para quem o destino pintou a mais impiedosa das caminhadas? Estaremos conscientes de que, como desabafa Romeu na mesma cena, através de um nome não somos capazes de dizer quem somos? Pode o que somos estar contido no nome?

lucília monteiro

Tento depositar na palma da mão as letras todas de todos aqueles nomes. Gostava de poder acariciá-los e roubar-lhes um espaço de tempo. Esvaziar-lhes o como e o porquê de estarem ali, naqueles locais, naquelas horas, naqueles momentos. Para assim ficarem sem resposta para o que não é ou neles não existe. Para, nessa miragem de iludir o tempo, poderem reconstruir a história dos seus nomes. E dos seus tempos.

Tento em desespero agarrar uma explicação para a pergunta de Julieta. Que histórias esconde um nome? Nunca o acharemos. É sempre demasiado tarde quando por fim conseguimos perceber com que linhas se faz o cruzamento das estradas que constroem um nome. Todos os nomes.